Caravan met bouwmaterialen uitgebrand TVDZM

20 november 2019

Hulpdiensten zijn dinsdagavond moeten uitrukken naar de Wipheide in Lippelo bij Puurs-Sint-Amands. Daar had er een caravan vuur gevat. Die stond bij aankomst van de vuurvechters in lichterlaaie. De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. Die was al van ver te zien. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar slaagde er niet meer in om de caravan te redden. Die brandde volledig uit. In de caravan lagen er naar verluidt bouwmaterialen opgeslagen. Hierdoor moest er nog een lange tijd worden nageblust. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. Vermoedelijk ontstond deze door een kortsluiting aan de koelkast in de caravan. Bij de brand raakte niemand gewond.