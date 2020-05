Cannabisboeren van ondergrondse plantage met ruim 550 planten riskeren tot twee jaar cel Tim Van Der Zeypen

25 mei 2020

14u00 0 Puurs-Sint-Amands Vijf cannabisboeren en de eigenaar van een stuk grond in Puurs-Sint-Amands hebben zich vandaag moeten verantwoorden voor de rechtbank in Mechelen. Ze stonden terecht voor het uitbaten van een cannabisplantage waar er bij de huiszoeking ruim 550 planten werden aangetroffen. Het parket eiste celstraffen van vijftien maanden tot twee jaar effectief.

Nadat er bij de politie meldingen waren binnengekomen van enkele verdachte bouwwerkzaamheden op een stuk grond in de Zeutestraat, ging de politie van Klein-Brabant begin november 2019 over tot controle. “Bouwovertredingen werden er niet vastgesteld, maar de politie merkte wel meteen een hevige cannabisgeur op”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot vanochtend op zitting. Op het stukje grond en onder een kippenhok, trof de politie uiteindelijk twee betonnen kelders aan die gemakkelijk te betreden waren met een valdeur en een ladder.

Er volgde een huiszoeking en in beide kelders werden er cannabisplantages aangetroffen. “De ene telde 240 planten maar was niet in werking, de andere had zo’n 336 planten. Deze plantage was wel in werking”, ging de openbaar aanklager verder. “De plantages waren professioneel opgebouwd en de elektriciteit bleek te zijn afgetapt voor de meter.” Tijdens de huiszoekingen werden er meteen twee verdachten gearresteerd. Het ging om twee politieke vluchtelingen uit Turkije. Bij hun verhoor aan de speurders vertelden ze dat ze van niets wisten.

We moesten enkel de kippen en ganzen bewaken

en hun uitwerpselen opkuisen Verdachte

Bewakers

“We kregen duizend euro om enkele ganzen en kippen te bewaken”, klonk het bij de twee mannen. Zij betwistte de feiten niet, maar benadrukten dat hun opdracht beperkt bleef tot het bewaken van de dieren, het opkuisen van hun uitwerpselen en het geven van eten. Het parket vroeg een celstraf van vijftien maanden maar hun advocaten vroegen een straf met uitstel en een opschorting.

Verder telefonie-onderzoek bracht uiteindelijk nog drie andere verdachten in beeld. Onder hen was Giyasettin B. “Hij was de opdrachtgever voor het opbouwen van de plantages en stuurde de andere aan”, aldus aanklager. Tegen hem eiste de aanklager een celstraf van twee jaar effectief. B. ontkende de feiten vandaag met klem. Zijn raadsman vroeg met vertrouwen de vrijspraak aan de rechtbank.

De overige twee verdachten, twee Turkse broers, riskeren ook celstraffen van vijftien maanden en geldboetes tot 8.000 euro. Zij zouden de plantage hebben opgebouwd volgens het parket en de bewakers afgezet en opgepikt hebben. Maar de broers spraken dat tegen. “We hebben enkel werken uitgevoerd in opdracht van een Nederlandse Bulgaar”, klonk het. “Maar we wisten niet dat het om een plantage ging. De ene keer ging het om een zwembad, de andere keer om een kelder.” Hun raadsman vond de bewijslast te zwak en ging vol voor de vrijspraak

Eigenaar

Ook de eigenaar van het stuk grond in de Zeutestraat moest zich komen verantwoorden voor de rechter. Alleen vroeg het parket voor hem de vrijspraak. Op basis van twijfel. “Het enige element is dat hij mee profiteerde door de huurgelden van het stuk grond te ontvangen maar of dit afkomstig was van een cannabisplantage is niet zeker”, besloot Berteloot. Zijn advocaat Saïd Aboulakil kon zich daarin vinden.

Tot slot stelde Nutsmaatschappij Eandis zich burgerlijke partij. Zij vroegen een schadevergoeding van meer dan 14.500 euro. “Onder meer omwille van de diefstal van elektriciteit en de werkzaamheden die nodig waren om de aangerichte schade aan de stroomcabine te herstellen”, lichte hun raadsman toe. Rechter Suzy Vanhoonacker velt een vonnis op 15 juni.