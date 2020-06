Cannabisboeren van ondergrondse plantage krijgen straffen met uitstel Tim Van Der Zeypen

17 juni 2020

08u15 0 Puurs-Sint-Amands Vijf leden van een drugsbende zijn door de rechtbank in Mechelen veroordeeld voor het opzetten en uitbaten van Vijf leden van een drugsbende zijn door de rechtbank in Mechelen veroordeeld voor het opzetten en uitbaten van een ondergrondse cannabisplantage . Er werden bij de huiszoeking in totaal 550 planten aangetroffen. De verhuurder van het lapje grond waar de plantage werd opgezet, werd vrijgesproken.

De politie van Klein-Brabant voerde in november 2019 een huiszoeking uit op een stuk grond in de Zeutestraat in Puurs-Sint-Amands. Dit na enkele meldingen van verdachte bouwwerkzaamheden. Bouwovertredingen werden er niet vastgesteld maar onder het kippenhok werd er wel een kelderruimte aangetroffen. Daarin werd een actieve cannabisplantage aangetroffen.

Er werden toen 550 planten in beslag genomen en twee verdachten gearresteerd. Het ging om de zogeheten bewakers van de plantage. “We kregen duizend euro om enkele ganzen en kippen te bewaken”, klonk het bij het duo op zitting. De rechtbank veroordeelde hen uiteindelijk tot een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 8.000 euro met uitstel.

Straf met uitstel

Verder onderzoek bracht de kopstukken in beeld. Althans volgens het parket. Giyasettin B. bleek de opdrachtgever te zijn en stuurde de andere leden aan. Hij riskeerde twee jaar effectief maar volgens zijn advocaat was hier niets van aan. Zij ontkende zijn betrokkenheid in het dossier en vroegen de vrijspraak. De rechtbank ging hier niet op in. B. werd veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 8.000 euro met uitstel.

Diezelfde straf kregen ook twee Turkse broers opgelegd. Zij zouden plantage hebben opgebouwd maar ontkenden dit eveneens. “We moesten enkel wat werken uitvoeren in opdracht van een Nederlandse-Bulgaar”, luidde het. “We wisten niet dat het om een plantage ging.” Ook in dit verhaal ging de rechtbank niet mee.

Vrijspraak

Tot slot werd de eigenaar van het stukje grond in de Zeutestraat ook mee gedagvaard. Oorspronkelijk werd gedacht dat ook hij betrokken was in de plantage. Maar het parket gaf op zitting eerlijk toe dat er heel wat twijfel was. De advocaat van de grondeigenaar, meester Saïd Aboulakil, vroeg met vertrouwen de vrijspraak. Mechelse rechter Suzy Vanhoonacker sprak de man na beraad dan ook vrij.

Of er beroep zal worden aangetekend door het parket of de verdediging, is nog niet bekend. Hiervoor hebben ze een maand de tijd.