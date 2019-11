Buurtbewoners protesteren tegen komst van paardenkliniek – eigenaar verdedigt zich: “Vrees voor overlast is onterecht”

Els Dalemans

15 november 2019

14u33 0 Puurs-Sint-Amands Een groep buurtbewoners uit Liezele (Puurs-Sint-Amands) protesteert tegen de komst van een paardenkliniek in de Turkenhofdreef. “Dit is een aanslag op het groen en onze open ruimte. Bovendien gaat de verkeersdruk nog toenemen in ons ooit zo rustige dorp”, klinkt het. “Dit wordt geen fabriek, maar een project dat past in deze omgeving”, reageert de initiatiefnemer.

“Wandelaars ontdekten bij toeval een bord met de bekendmaking van dit project in de Turkenhofdreef. Men wil vlakbij het Arboretum een veeartsenijkliniek met woning bouwen, een project van meer dan 21.000 vierkante meter. Wij vinden het spijtig dat niemand ons eerder op de hoogte bracht, want we maken ons grote zorgen om deze plannen”, klinkt het in de buurt.

Uniek landschap

“De Turkenhofdreef maakt deel uit van een uniek landschap dat met dit project onherroepelijk wordt aangetast. Elke dag komen mensen hier wandelen en fietsen, genieten van de open ruimte die je op vele andere plaatsen niet meer vindt. Het gemeentebestuur zegt het landelijke groene karakter van ons dorp te willen bewaren, maar deze plannen passen niet bij die belofte.”

Bereikbaarheid

“Ook de bereikbaarheid baart ons zorgen. Paardentrailers en vrachtwagens zullen door de woonkern moeten om bij de dierenarts te geraken, de Turkenhofdreef werd aangelegd in grind. Deze zal worden kapotgereden en is ook veel te smal om meerdere weggebruiker vlot te laten kruisen. Waar gaan al die wagens moeten parkeren? En wat met de school, de parochiezaal en de Chiro vlakbij? Kinderen kunnen hier nog veilig fietsen en rustig spelen, dat moet mogelijk blijven.”

Flyers en bezwaarschriften

De buren verenigden zich: “We gaan van deur tot deur om inwoners van Liezele meer informatie te geven. We maakten flyers, en zetten ook meer info op onze Facebookpagina ‘Geen veeartsenijkliniek in Liezelse open ruimte’. Ons doel is om zo veel mogelijk mensen een bezwaarschrift te laten indienen voor het einde van het openbaar onderzoek op 3 december.”

Landbouwbedrijf

De dierenarts die de paardenkliniek wil bouwen is Isabel van der Kuijl, de partner van fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad Jan Van Camp. “Isabel werkte na haar studies als dierenarts bij de gerenommeerde paardenkliniek ‘De Bosdreef’ in Moerbeke-Waas. Ze runt nu haar eigen zaak als dierenarts-aan-huis maar wil graag haar eigen paardenkliniek oprichten”, legt Van Camp uit.

“Een paardenkliniek is een landbouwbedrijf, en past dus perfect in dit agrarisch gebied. Het hele perceel is meer dan 2 hectare groot, maar het overgrote deel van de site blijft weiland. We plannen een kliniek van net geen 700 vierkante meter -stallen en behandelingsruimtes inbegrepen- en een woning van zo’n 140 vierkante meter. Wij gaan ter plaatse wonen, zodat de dieren ook in de kliniek kunnen overnachten.”

Landschapsintegratieplan

“Om zo goed mogelijk in de omgeving te passen, maakten we een ‘landschapsintegratieplan’ op. We zullen een tweetal bomen moeten rooien om vanuit de dreef toegang te krijgen tot ons perceel, maar plannen zeker 25 nieuwe bomen en een heleboel hagen. De betonverhardingen worden waterdoorlatend, ook de stijl van het gebouw wordt aangepast aan de omgeving. Het wordt dus zeker géén fabriek midden in het groen.”

Eerlijke kans

“Ook om verkeersdrukte hoeven de buren zich geen zorgen te maken. We plannen 8 stallen, waarvan er gemiddeld 5 tegelijk in gebruik zullen zijn. Er zullen dus maar enkele trailers per dag door de dreef rijden, geen grote massa. Ik vind het spijtig dat er zo fel wordt gereageerd op deze plannen. Wij hebben niets te verbergen, ik raad iedereen dan ook aan om ons dossier te lezen in het omgevingsloket van Puurs-Sint-Amands, en dit project een eerlijke kans te geven.”