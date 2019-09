Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant zoekt hulp voor organisatie ‘klimaatdag’ Els Dalemans

13 september 2019

12u18 0 Puurs-Sint-Amands Klein-Brabant heeft voortaan een eigen werkgroep rond klimaat. Het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant wil graag een ‘klimaatdag’ organiseren, en plant volgende week een eerste infomoment voor alle geïnteresseerden.

“Dat er iets mis is met het klimaat, zoals uit de afgelopen hittegolven blijkt, is zonder meer duidelijk. De gevolgen ervan raken iedereen, ook de inwoners van Puurs-Sint-Amands en Bornem. Omdat verandering begint bij jezelf en je omgeving, is in Klein-Brabant deze burgerbeweging ontstaan. Wij wensen dat er ook in onze gemeenten meer aandacht voor het klimaat komt, en hopen nauw betrokken te kunnen worden bij de ontwikkeling van klimaatplannen en -acties”, zegt Gerda Sallaets.

“Het succes van een gemeentelijk klimaatbeleid wordt natuurlijk mee bepaald door de betrokkenheid van de bevolking. Daarom willen we eind 2019 een ‘klimaatdag’ organiseren voor de inwoners van Puurs-Sint-Amands en Bornem. We stelden de vraag al aan beide gemeentebesturen, en zoeken verder nog zo veel mogelijk andere geïnteresseerden die mee hun schouders willen zetten onder dit project.”

“We plannen een eerste vergadering op woensdag 18 september, en nodigen alle geïnteresseerden -verenigingen, organisaties, privépersonen- uit om aanwezig te zijn. We zullen die avond bespreken waarom een ‘klimaatdag’ nodig is, wat de eerste reactie van de gemeentebesturen is, wat onze doelstellingen zijn, en meer. Iedereen is welkom op 18/9 om 19.30 uur in ‘t Centrum, Jan Hammeneckerstraat 32 in Breendonk.”