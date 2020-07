Burgemeester Puurs-Sint-Amands over provinciale maatregelen: “Begrijp frustratie, maar laat ons samen cijfers laag proberen houden” Els Dalemans

28 juli 2020

17u28 6 Puurs-Sint-Amands De provincie Antwerpen nam maandag De provincie Antwerpen nam maandag extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken . De maatregelen gelden in de hele provincie, ook in kleinere, landelijke gemeenten waar er heel wat minder besmettingen zijn. “Ik begrijp dat velen dit oneerlijk vinden, maar we moeten samen proberen om ons aantal besmettingen laag te houden”, reageert burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel (CD&V).

In de provincie Antwerpen moeten mondneusmaskers de komende vier weken altijd gedragen worden op het publiek domein, er geldt een avondklok van 23.30 uur tot 6 uur en de horecazaken moeten de deuren al om 23 uur sluiten. “Ik krijg heel wat mails en berichten van inwoners die vinden dat wij nu moeten boeten voor het wangedrag van anderen. Ik begrijp die frustratie, maar zou onze inwoners toch willen vragen om deze maatregelen na te leven”, zegt de burgervader.

Eén besmetting

“Onze gemeente kende de afgelopen twee weken slechts één besmetting, een geïsoleerd geval. Dat is een heel mooi cijfer, en dat willen we graag behouden. We zien echter dat het virus rondom weer aan het oprukken is, dus we moeten iets doen. Al begrijp ik dat velen dit zeer drastische maatregelen vinden, zelf waren we niet van plan om zo ver te gaan. Vanuit het gemeentebestuur wilden we net mondmaskers verplichten in de bebouwde kom, maar bijvoorbeeld niet voor joggers in het Landschapspark of voor wie pakweg van Liezele naar Lippelo fietst.”

Joggers achtervolgen

“Onze politie zal daarom zelf wel de juiste prioriteiten leggen, en focussen op de drukke momenten en locaties waar moét gecontroleerd worden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om joggers zonder mondmasker te gaan achtervolgen op verlaten landwegen. Maar laat ons wel allemaal de regels goed naleven, zodat we deze zeer drastische maatregelen zo snel mogelijk weer kunnen terugschroeven.”