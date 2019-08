Buren van de Keten bakken pannenkoeken voor hun kapel Els Dalemans

14 augustus 2019

17u06 0 Puurs-Sint-Amands De buren van de Keten in Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands) organiseren nu zondag 18 augustus een pannenkoekenbak voor hun kapel. “Er zijn enkele herstellingswerken nodig, en dit gebouw heeft nog voor heel wat mensen een grote waarde”, zegt Maria Goovaerts.

“De kapel op de Keten werd gebouwd in 1939, enkele buren legden toen samen om de werken te kunnen betalen. In de jaren 1980 werd de kapel een eerste keer gerenoveerd, maar ondertussen zijn we weer enkele decennia verder. Net zoals bij elk ander gebouw, is ook aan onze kapel stilaan weer wat opknapwerk”, zegt Goovaerts.

“De voegen van de muur aan de regenkant moeten uitgeslepen en opnieuw ingevoegd worden. Ook willen we de barsten in de muren laten wegwerken en het geheel laten herschilderen. Ook de ramen en deuren willen we graag onder handen laten nemen. We kunnen het niet maken om de kapel die onze voorouders lieten bouwen, te laten verkommeren. Het is onze plicht om er nu zorg voor te dragen.”

“De kapel heeft niet alleen een grote waarde omwille van de historiek, maar vanzelfsprekend ook omwille van ons geloof. Nu nog steeds wordt er jaarlijks samen gebeden in de maand mei, en ook wanneer iemand overleden is komen we hier bidden. We zorgen met de buurt voor bloemen en planten, branden kaarsjes... Met evenveel liefde en plezier organiseren we deze pannenkoekenbak.”

Wie de werken aan de kapel wil steunen, kan nu zondag van 14 tot 18 uur terecht op de Vroomishoeve in de Keten 23 te Sint-Amands.