Bug in software zorgt voor problemen bij rijdende tribunes: Studio 100 legt voorstelling 40-45 stil

Els Dalemans

19 september 2019

19u39 0 Puurs-Sint-Amands Een ‘bug’ in de software zorgde woensdag voor problemen tijdens de voorstelling van de musical 40-45 in het Pop-up-Theater van Studio 100 in Puurs-Sint-Amands. “De rijdende tribunes waren ontregeld waardoor ze elkaar blokkeerden. We legden de voorstelling stil, het publiek krijgt nieuwe tickets”, zegt Ann Janssens van Studio 100.

De musical 40-45 heeft een indrukwekkend bewegend decor en acht rijdende tribunes. Maar dat hoogtechnologisch systeem zorgde in het verleden al wel eens voor problemen. Net als toen kregen de toeschouwers ook woensdag te horen dat de voorstelling halfweg werd afgebroken. “We kregen helaas af te rekenen met een bug in de software, na een noodzakelijke update van het computersysteem. Hierdoor raakten de rijdende elementen ontregeld, waardoor ze elkaar even raakten en blokkeerden”, zegt Janssens.

Tickets voor nieuwe voorstelling

“We hebben het publiek laten weten wat er aan de hand was, iedereen reageerde erg begripvol. De aanwezigen kregen een drankje aan de bar aangeboden en worden uitgenodigd voor een nieuwe voorstelling. 40-45 is een musical met enorme technische uitdagingen, en we vinden het belangrijk dat ons publiek waar voor zijn geld krijgt. Het verhaal is ook zo mooi, dat het spijtig is als je er te veel wordt ‘uitgetrokken’. Op een gegeven moment hadden we het gevoel dat we niet meer voldoende kwaliteit boden, waardoor we beslisten om de show te annuleren.”

“Dit is inderdaad nog al gebeurd en het kan in de toekomst nog gebeuren. Geen enkel systeem werkt altijd helemaal foutloos, zeker niet als het om zo’n hoogtechnologisch materiaal gaat als hier in ons Pop-Up-Theater. We werken er hard aan om dit soort problemen te vermijden.”