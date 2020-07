Brussels bouwbedrijf dumpt zo'n twintig kubieke meter afval op veldbaan Tim Van Der Zeypen

07 juli 2020

De politie van Klein-Brabant heeft de verantwoordelijke geïdentificeerd, die in juni jongstleden heel wat afval heeft gedumpt in de Kuitegemstraat in Puurs-Sint-Amands. Dat gebeurde op de veldbaan tussen de Provincialeweg en de Heibosstraat. “Er werd toen meer dan twintig kubieke meter afval gedumpt op verschillende plaatsen”, zegt de politiezone. “Na onderzoek van de collega’s van de milieudienst kon de verdachten worden geïdentificeerd. Het ging op een bouwbedrijf uit het Brusselse.” De politiezone stelde inmiddels een proces-verbaal op en het afval werd op een wettelijke wijze opgehaald en afgevoerd. “Het proces-verbaal werd voor verdere opvolging over gemaakt aan het parket van de procureur des Konings”, besluit de politiezone.