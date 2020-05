Brouwerij schenkt 5.500 flesjes handgel aan Puurs-Sint-Amands: “Gemaakt met alcohol uit eigen bieren en ciders” Els Dalemans

04 mei 2020

18u09 0 Puurs-Sint-Amands Brouwerij Alken-Maes schenkt 5.500 flesjes handgel aan de gemeente Puurs-Sint-Amands. De gel is gemaakt van de gedestilleerde alcohol uit de bieren en ciders van Alken-Maes.

De brouwer van Maes Pils en Cristal doet een schenking aan elke gemeente waar het bedrijf een site heeft. Daar hoort ook Puurs-Sint-Amands bij, want de brouwerij fusioneerde vorig jaar met Mouterij Albert aan de Kanaaldijk. Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) nam daar maandag de 5.500 flesjes in ontvangst.

“De voorbije maanden investeerden we als lokaal bestuur zelf al heel wat in de veiligheid van onze zorgverleners en inwoners. We proberen ook onze lokale economie in de mate van het mogelijk te ondersteunen, het is fijn om te zien dat de lokale economie ook voor ons allemaal zorgt. We weten nog niet aan wie we deze gels zullen geven, we zullen bekijken waar de nood binnen onze gemeente het hoogst is”, aldus de burgemeester.

De antibacteriële handgels zijn gemaakt door alcohol te onttrekken aan de ciders en bieren van Alken-Maes. Een Nederlandse producent zet de alcohol voor de brouwerij om in handgels. Eerder kregen ook al het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het CHR Verviers en de vzw Emmaüs een voorraad flesjes. Alles samen willen Alken-Maes en moederbedrijf Heineken zo’n 250.000 flesjes handgel produceren en verdelen in België en Nederland.