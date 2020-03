Brouwerij plant ‘Duvelbos’ aan Els Dalemans

12 maart 2020

15u19 30 Puurs-Sint-Amands Brouwerij Duvel-Moortgat start op zaterdag 14 maart met de aanplanting van het ‘Duvelbos’ in Puurs-Sint-Amands. Vrijwilligers die mee de handen uit de mouwen willen steken, zijn welkom.

“Brouwerij Duvel-Moortgat wil, samen met WeForest en BOS+, tegen het einde van 2020 een half miljoen bomen planten. De locaties liggen niet alleen in België maar verspreid over de wereld, het doel is om de schadelijke klimaatopwarming een halt toe te roepen”, klinkt het.

“Nu zaterdag 14 maart gaan we aan de slag dicht bij huis. Medewerkers en buren van de brouwerij gaan samen bomen planten op een perceel aan de Rijweg/Schaafstraat in Puurs-Sint-Amands. Er gaan drie soorten bomen de grond in: zomereiken, winterlindes en haagbeuken van allemaal zo’n meter hoog.”

“Vrijwilligers die mee de handen uit de mouwen willen steken, zijn meer dan welkom. Alle aanwezigen kunnen meteen wat bijleren over natuur, bomen, bijen, planten en meer dankzij de ervaren gidsen van BOS+ en medewerkers van de gemeente Puurs-Sint-Amands.”

“We verzamelen om 10 uur, parkeren kan aan het kasseibaantje op de kruising van Rijweg en Schaafstraat. Wie met de fiets komt, kan zijn tweewieler kwijt in de fietsenstalling. Na een korte uitleg en wat plantinstructies gaan we in groepen aan de slag. Helpers brengen best rubberen laarzen en werkhandschoenen mee, het andere werkmateriaal wordt voorzien door BOS+.”