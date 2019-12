Brouwerij Duvel Moortgat wint prijs voor beste familiebedrijf Els Dalemans

09 december 2019

17u19 3 Puurs-Sint-Amands Brouwerij Duvel Moortgat uit Breendonk (Puurs-Sint-Amands) won de ‘Family Business Award of Excellence’ 2019. Deze prijs beloont de beste familiebedrijven van het land. “Deze prijs is een erkenning voor iederéén op de brouwerij”, zegt Michel Moortgat.

De ‘Family Business Award of Excellence’ zet sinds 2014 Belgische familiebedrijven in de kijker. De focus ligt bij deze prijs op het uitblinken in deugdelijk bestuur, in de visie en het behoud van de familiewaarden en in de overdracht van de ondernemerszin over de generaties heen. Ook communicatie en maatschappelijk engagement zijn belangrijke criteria.

De jury vond dat de Breendonkse brouwerij het best beantwoordde aan deze criteria. Zo won Duvel Moortgat de wedstrijd van zuivelbedrijf Inex, de producent van elektrisch installatiemateriaal Niko Group en de Europese drankengroep Spadel.

“Deze prijs is een erkenning voor iedereen op de brouwerij, want niet alleen wij maar al onze medewerkers zijn gepassioneerd en gedreven. Kwaliteit en vakmanschap zijn dé kernwaarden van Duvel Moortgat, we willen het best mogelijke bier van de wereld maken. Dat kan alleen maar met medewerkers die er niet 100 maar 200 procent voor gaan”, zegt Moortgat.