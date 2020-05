Brouwerij Duvel Moortgat stelt zomerbier ‘Vedett Extra Playa’ voor Els Dalemans

19 mei 2020

17u54 4 Puurs-Sint-Amands Net na de lancering van het Net na de lancering van het speciaalbier ’t IJ van de Duvel , brengt brouwerij Duvel Moortgat uit Breendonk (Puurs-Sint-Amands) ook een nieuwe Vedett-variant op de markt.

“De ‘Vedett Extra Playa’ werd een fris, zomers en uiterst doordrinkbaar lichtblond bier. Deze tropische lager van 5,2 procent alcohol met frisse citrustoetsen past perfect bij een barbecue of een zalige zomeravond in de tuin. De ideale dorstlesser is te koop vanaf mei 2020, in de supermarkt en bij de drankenhandelaar”, klinkt het bij de lancering.