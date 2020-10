Brouwerij Duvel Moortgat stelt vijfde batch ‘Duvel Barrel Aged’ voor: “Belgisch bier met een Caraïbische twist” Els Dalemans

06 oktober 2020

10u58 0 Puurs-Sint-Amands De vijfde batch ‘Duvel Barrel Aged’ van brouwerij Duvel Moortgat uit Puurs-Sint-Amands is klaar. “Onze meesterbrouwer werkte dit keer niet met bourbon- maar met rumvaten. Het resultaat is een nieuw bier met een verrassende Caraïbische twist.”

De eerste Duvel Barrel Aged kwam in 2017 op de markt, het degustatiebier werd toen gerijpt op houten whiskyvaten. Drie jaar en vier edities later, wilden de Duvelbrouwers het anders aanpakken. “Onze Duvel-meesterbrouwer Hedwig Neven vond een rum-distilleerderij aan de andere kant van de oceaan, in Barbados. In die ‘The West Indies Rum Distillery’ creëerde Neven samen met eigenaar en masterblender Alexandre Gabriel de Duvel Barrel Aged n°5, The Rum Edition”, zegt Debby Wilmsen.

Rumvaten

“Neven liet daarna houten rumvaten uit Barbados in de Duvelkelders plaatsen, om er de klassieke Duvel in te laten rijpen. Het resultaat is dit unieke degustatiebier met een alcoholpercentage van 12 procent. Het combineert de authentieke smaak van Duvel met een verrassende Caraïbische twist. Je proeft de zoete, krachtige rumtoetsen van vanille, gedroogd fruit en eik. Dit speciaalbier combineert goed met sterke kazen, wild- en vleesgerechten, chocolade, exotisch fruit, pompoen, sushi of kaneel.”

Van het speciaalbier Duvel Barrel Aged 2020 zijn in totaal 71.820 genummerde 75cl- flessen beschikbaar bij drankenhandelaars en supermarkten, in een speciale cadeauverpakking samen met het speciaal ontwikkelde degustatieglas.