Brouwerij brengt ‘Duvel Tripel Hop Cashmere’ permanent op de markt Els Dalemans

25 februari 2020

17u20 0 Puurs-Sint-Amands Brouwerij Duvel-Moortgat uit Breendonk (Puurs-Sint-Amands) brengt de Duvel Tripel Hop Cashmere opnieuw en permanent op de Belgische markt.

“Onze Duvel Tripel Hop Cashmere -verwijzend naar de unieke hopsoort Cashmere- werd vorig jaar voor de eerste keer gebrouwen. Het gelimiteerde speciaalbier viel duidelijk meteen in de smaak, want het vloog de deur uit. Onze brouwers konden de vraag om het bier opnieuw te brouwen niet weerstaan, en besloten de gelimiteerde hop opnieuw te gebruiken in 2020", klinkt het bij brouwerij Duvel-Moortgat.

“‘Cashmere’ is een kruising van een vrouwelijke ‘Cascade’ hopplant met een mannelijke ‘Northern Brewer’ hopplant. Biersommeliers bestempelen deze hopsoort al langer als de ‘rising star’, het is een zeer gegeerde nieuwkomer in de bierwereld. Het resultaat is een typisch Duvel-smaakpalet, verrijkt met toetsen van citrus, perzik, meloen en kokosnoot.”

“Vanaf maart kan er dus opnieuw geproefd worden van het gedryhopte speciaalbier Duvel Tripel Hop Cashmere. We brengen het bier zelfs permanent op de Belgische markt, naast de Duvel Tripel Hop Citra. Je zal Duvel Tripel Hop Cashmere in 33 cl flesjes kunnen kopen bij de bierhandel, Colruyt, Spar en Okay, de richtprijs is 1,89 euro per fles.”