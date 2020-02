Broers schuldig aan home-invasion bij hoogbejaarde man, poetsvrouw vrijgesproken Tim Van der Zeypen

06 februari 2020

09u25 1 Puurs-Sint-Amands Twee broers zijn door de rechters in Mechelen schuldig bevonden aan een home-invasion bij een bejaarde man. Het slachtoffer is inmiddels overleden, maar in oktober 2017 werd hij bij hem thuis overvallen. Een buurvrouw die ter hulp kwam geschoten én in de klappen deelde, kreeg een schadevergoeding toegekend .

De broers uit het Brusselse werden die bewuste dag, nu iets meer dan twee jaar geleden, op heterdaad betrapt bij een inbraak. Het slachtoffer, de bejaarde man, werd vervolgens in zijn zetel geduwd en bedreigd met een ijzeren staaf. Hij kreeg ook een klap. Nadat hij om hulp was beginnen te roepen, sloegen de daders op de vlucht.

Een toegesnelde buurvrouw werd hierbij onderuit gelopen. Zij liep verwondingen op. De politie werd erbij gehaald en die kon niet veel later de twee broers arresteren. Dat gebeurde na een klopjacht en een crash met een politiecombi in Londerzeel.

Toeval

De feiten werden niet betwist maar wel genuanceerd. Volgens hen ging het gewoon om een toevallige inbraak. “Op weg naar onze zus in Willebroek”, zei een van de broers. “We passeerden de woning en de deur stond open.” Slechts een van de broers, Fouad Z., daagde op voor zijn proces vorige maand.

Hij schoof de schuld in de schoenen van zijn broer Bilal. “Mijn cliënt heeft nooit geslagen, nooit gedreigd. Dat hij erbij betrokken was, wordt niet betwist”, aldus zijn advocate. De rechters in Mechelen hielden daar weinig rekening mee.

Poetsvrouw

Beide broers kregen vandaag een celstraf opgelegd van drie jaar effectief. Tot slot werd een derde verdachte vrijgesproken. Het ging om een 37-jarige vrouw uit Puurs-Sint-Amands. Zij was de poetsvrouw van het slachtoffer en zou volgens het parket voor de nodige info hebben gezorgd voor de home-invasion.

Haar advocaat: “Mijn cliënt was zwanger en stond in het testament van het slachtoffer. Waarom zou zij hem dan willen overvallen of bestelen?” De rechtbank volgde die redenering. De vrouw werd uiteindelijk over de hele lijn vrijgesproken.

Aan de buurvrouw, die gewond raakte toen ze het bejaarde slachtoffer ter hulp schoot, werd een schadevergoeding toegekend. Tegen beide verdachten werd vandaag ook de onmiddellijke aanhouding bevolen. “Uit vrees dat ze zich zouden onttrekken aan de strafuitvoering”, aldus de rechtbank.

Of er door de beklaagden of het parket beroep wordt aangetekend, is nog niet bekend.