Breendonk verlost van Cyriel Verschaevestraat SVM

28 januari 2020

08u59

Bron: Belga 7 Puurs-Sint-Amands Precies 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz maakt de gemeente Puurs-Sint-Amands komaf met haar Cyriel Verschaevestraat, op een boogscheut van het Fort van Breendonk. Dat staat te lezen in ‘De Morgen’.

"Ik begrijp dat dit vervelend is voor de inwoners. Maar hun praktische bezwaren wegen niet langer op tegen de mening van vele anderen", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). “In de schaduw van het Fort van Breendonk kunnen we niet langer toestaan dat een straat vernoemd is naar een man die opriep om samen met de nazi's te gaan strijden voor het Groot-Germaanse Rijk."

De Cyriel Verschaevestraat krijgt een andere naam, zo besliste de gemeenteraad gisteravond. Verschaeve was een Vlaams-nationalistische priester-dichter die in 1946 bij verstek ter dood werd veroordeeld wegens collaboratie met de Duitse bezetter. Op initiatief van Groen werd de naamswijziging gesteund door de absolute meerderheid van CD&V. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.