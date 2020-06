Brandweer rukt uit voor kleine brandjes Tim Van Der Zeypen

02 juni 2020

19u20

De brandweerzone Rivierenland is dinsdagavond enkele keren moeten uitrukken voor gras- en bosbrandjes. Zo hadden in Overheide in Puurs-Sint-Amands enkele bomen vuur gevat. Het vuur woedde op een oppervlakte van zo’n vijftig meter. Ook in Sint-Katelijne-Waver moest er worden uitgerukt voor een grasbrand. De pompiers moesten daar gaan blussen in de Waterstraat. Tot slot was er ook nog een interventie in de Viooltjesstraat in Willebroek. Daar had een haag vuur gevat.