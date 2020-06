Brandweer rukt uit voor brandende rommel Tim Van Der Zeypen

20 juni 2020

De Puurse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is zaterdagavond omstreeks 19.00 uur moeten uitrukken naar Hof ten Berglaan in Puurs-Sint-Amands. Wat rommel in een leegstaand pand had er vuur gevat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht. Er vielen geen gewonden.