Brand in appartementsgebouw aangestoken, bewoner opgenomen in psychiatrische instelling TVDZM

03 juni 2019

17u00 0 Puurs-Sint-Amands De brand die afgelopen zaterdag uitbrak in een appartementsgebouw in de Palingstraat in Puurs-Sint-Amands is aangestoken. De bewoner van die woning werd intussen opgespoord door de politie en opgesloten in een psychiatrische instelling.

De brand werd afgelopen zaterdagnamiddag opgemerkt door enkele bewoners. Zij alarmeerden niet enkel de hulpdiensten maar ondergingen ook al meteen een poging om de brand te blussen. Vier personen raakten daarbij lichtgewond. Zij liepen brandwonden op maar moesten niet naar het ziekenhuis.

Een van de bewoners van het flatgebouw zag kort na het uitbreken van de brand een man wegvluchten. Het ging om de bewoner van de flat waar de brand was ontstaan. “De man had er de deur gebarricadeerd en had er vervolgens een stapel hout in brand gestoken”, klinkt het bij Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “De man vluchtte weg maar kon al snel worden geïdentificeerd en werd opgepakt. Na een onderzoek van wetsdokters werd de man opgenomen in een psychiatrische instelling.” Vermoedelijk kaderde zijn daden in een wanhoopsdaad.

De bewoners van het flatgebouw werden tijdens de brand en bluswerken opgevangen in het nabijgelegen jeugdhuis. In de aanpalende flats was er naast waterschade ook nog rook-en geurhinder. De hulpdiensten konden wel voorkomen dat er brandschade was aan de andere woningen. Na de brand mochten alle bewoners terug naar hun flat.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.