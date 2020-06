Brand bij Mouterij Albert zorgt voor enorme rookpluim Wannes Vansina

29 juni 2020

Bij Mouterij Albert in Ruisbroek aan de Kanaaldijk in Ruisbroek is maandagnamiddag brand uitgebroken. Verschillende korpsen snelden ter plaatse om de dakbrand te bestrijden. Het vuur zorgt voor een enorme rookontwikkeling. Volgens buurtbewoners waren er ook verschillende knallen te horen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Later meer.