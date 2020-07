Brand bij afvalverwerkend bedrijf: hevige rookontwikkeling, geen gewonden Antoon Verbeeck

04 juli 2020

In de bedrijfshal van afvalverwerkend bedrijf Renewi in de Ruisbroekse Nijverheidsstraat vond op zaterdagnamiddag een brand plaats. Een partij afval in een container schoot in brand. Brandweerzone Rivierenland kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Om een heropflakkering te voorkomen, werd het afval door de brandweermannen uit elkaar getrokken. Inwoners van Boom en Niel werden gevraagd om de ramen en deuren te sluiten omwille van de hevige rookontwikkeling. Er vielen geen gewonden.