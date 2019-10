Bij LAB-school zijn ze de Flexbus meer dan beu: Leerlingen dagelijks slachtoffer van De Lijn

Els Dalemans

12 oktober 2019

09u21 1 Puurs-Sint-Amands Met de eerste weken van het nieuwe schooljaar achter de rug, zijn de leerlingen en leerkrachten van secundaire school LAB in Sint-Amands het beu. “We zijn voor het openbaar vervoer in onze gemeente aangewezen op de Flexbus van De Lijn. Maar het systeem werkt niét. Onze leerlingen zijn dagelijks gestresseerd over hoe en wanneer en of... ze wel op school raken.”

De Flexbus werd in de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands met grote trom aangekondigd. Vanaf 2 september zou deze vernieuwde Belbus van De Lijn een pak flexibeler rijden: een rit met de Flexbus is niet alleen telefonisch maar ook via een app te boeken, en dit tot 30 minuten voor vertrek. Tot zover de theorie. In praktijk loopt de werking van de Flexbus in het honderd, vertellen de leerkrachten en leerlingen van de LAB-school in Sint-Amands.

Vier dagen op vijf vertraging

“Omdat we geen klassieke school zijn, komen onze leerlingen ook niet allemaal uit deze regio. Velen moeten dagelijks kilometers afleggen naar school, en ze proberen hiervoor het openbaar vervoer te gebruiken. Een deftig busnet ontbreekt echter in Sint-Amands, we kunnen enkel gebruik maken van buslijn 252. Maar dan moeten we meteen zo’n vier schooldagen op vijf rekening houden met een grote vertraging”, zegt Stefan De Maeyer van LAB.

“De Flexbus was daarom hét ideale alternatief. Concreet moeten onze leerlingen - in tegenstelling tot een vaste buslijn - elke dag opnieuw contact opnemen met de centrale. Ze moeten telkens enkele uren op voorhand hun rit naar school of naar huis boeken. Dat laatste wil ook zeggen dat ze er overdag, tijdens de lessen, aan moeten denken om hun terugrit te regelen. Het is niet mogelijk om in één keer een reeks afspraken maken voor een hele schoolweek. Op de belcentrale wordt steevast heel klantonvriendelijk gereageerd, mogelijk omdat de medewerkers daar zelf ook gefrustreerd zijn?”

In de gietende regen

“Het is spijtig om te moeten zeggen, maar er wordt nu al wekenlang met onze leerlingen hun voeten gespeeld. De school is uit om 16.15 uur, en dan haasten de leerlingen zich naar de halte. Soms arriveert de Flexbus daar pas een half uur later dan geboekt, en dan staan de kinderen in groep in de gietende regen te wachten. Er is geen schuilhuisje, en de leerlingen durven niet terug naar binnen gaan uit angst dat ze hun Flexbus anders missen. Als ze dan toch op de Flexbus stappen, zijn ze gegarandeerd hun aansluiting met de trein in het volgende station kwijt.”

“Het gebeurt ook dat de Flexbus gewoon niét komt opdagen. Dan geven onze leerlingen het na een half uur wachten toch op, en bellen ze hun ouders met de vraag om hen te komen oppikken. Ook ‘s morgens arriveren leerlingen die de bus gebruiken meer te laat dan op tijd op school. Omdat elke rit van de Flexbus anders is, zijn ze de ene keer 15 minuten onderweg, maar de dag erna plots 45 minuten. Er is geen vaste route, dus je weet op voorhand niet hoe lang je onderweg zal zijn.”

Naam niet op de lijst

Ook Alexanne (11) en Jente (15) uit Hemiksem proberen gebruik te maken van de Flexbus, om naar het treinstation in Puurs te raken. “Aan het begin van het schooljaar verliepen de ritten nog vrij vlot, maar het lijkt alsof de werking elke week meer in het honderd hoopt. Soms komt er géén bus opdagen, soms staan er plots twee. Soms rijdt de bus door en worden er passagiers vergeten die hadden geboekt. Soms mag je niet mee op de bus omdat je naam niet op de lijst staat, terwijl er wél nog plaats is. Het systeem is zo omslachtig, maar we hebben geen alternatief.”

“We zien na enkele weken de stress bij vele leerlingen al toenemen: ze moeten niet alleen met hun schoolwerk bezig zijn, maar vooral met hoe en wanneer en of... ze wel op school raken”, vult De Maeyer aan. “Als De Lijn onze kinderen één ding leert met deze Flexbus, is het wel dat ze zo snel mogelijk hun eigen plan moeten leren trekken, en vooral niet te veel gebruik moeten maken van het openbaar vervoer, want dat is allesbehalve betrouwbaar.”