Bib trakteert kinderen op kunstige workshops Els Dalemans

02 maart 2020

17u08 0 Puurs-Sint-Amands De bibliotheek van Puurs-Sint-Amands schotelt kinderen en jongeren tijdens de Jeugdboekenmaand 2 originele workshops voor tijdens een heus verwenweekend.

“Het thema van de Jeugdboekenmaand 2020 is kunst. We gaan daarom samen onderzoeken hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Het gaat dan niet alleen over kijken, maar ook over luisteren, voelen en denken”, zegt medewerker Julie Decat.

Slazwierderkunst

“Op zaterdag 7 maart, van 10 tot 12 uur, proberen we dit uit in het bibpunt in Sint-Amands. Van 10 tot 12 uur kunnen kinderen er zelf ‘slazwierderkunst’ maken. We gaan letterlijk zwieren met verf in de bib, en zijn enorm benieuwd naar het resultaat. Met kindergrime en lekkere wafels doen we er nog een schepje bovenop”,

“Eén dag later, op zondag 8 maart, palmen we de hoofdbibliotheek in Puurs in. Van 10 tot 12 uur is iedereen daar welkom voor de workshop ‘Kinderkunstenmuseum’. Kleintjes kunnen er in het vel van grote kunstenaars kruipen. Clown Doubie zorgt voor extra animatie, opnieuw is er grime en we trakteren de bezoekers op lekkere donuts.”

“Inschrijven voor één van deze workshops is niet nodig, iedereen is welkom en mag mee aanschuiven wanneer hij of zij wil.”

Bibliotheek Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 71 in 2890 Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)

Bibliotheek Puurs, Hondsmarkt 2, 2870 Puurs (Puurs-Sint-Amands)