Bewoners woonzorgcentrum sporten zich 'fit de herfst in'

Els Dalemans

03 oktober 2019

17u19 0 Puurs-Sint-Amands De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands gingen donderdag aan het sporten. De activiteit maakt deel uit van ‘fit de herfst in’, het project van het zorgteam rond valpreventie.

“Bewegen en valpreventie gaan hand in hand, en daarom focussen we graag net voor de wintermaanden op voldoende beweging. Tijdens de zomermaanden hebben onze bewoners immers meer zin om buiten te komen: ze gaan spontaan eens wandelen in de tuin of we gaan samen op stap. Nu het wat kouder wordt, gaan zulke dingen minder vanzelf. Het blijft echter belangrijk om voldoende actief en sterk te blijven”, zegt Tina Van Beveren van het kine-ergo-team.

“Een hele week lang organiseren we daarom op de verschillende afdelingen van het woonzorgcentrum activiteiten rond dit thema, zoals een quiz en allerlei spelletjes. Donderdag vond onze ‘sportdag’ plaats, met in de voormiddag een netbaltornooi en in de namiddag een heuse WII-wedstrijd. Met een virtueel bowlingspel of een geprojecteerde looppiste kan je immers ook binnen voldoende bewegen.”

“Het doel is om met deze sporten en spelletjes ook de komende maanden de bewoners vaak genoeg in beweging te krijgen, tot het weer warmer wordt en we weer samen naar buiten kunnen. Maar niet alleen de beweging, ook het wedstrijdgebeuren deed velen deugd. De deelnemers werden aangemoedigd door de andere bewoners, en de competitiedrang stak bij sommigen duidelijk de kop op.”