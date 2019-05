Bewoners van woonzorgcentrum Sauvegarde richten eigen zangkoor op: 'De vrolijke vrienden' plannen eerste optreden.

Els Dalemans

24 mei 2019

13u54 0 Puurs-Sint-Amands ‘De vrolijke vrienden’, zo heet het zangkoor waarmee een twintigtal bewoners van woonzorgcentrum Sauvegarde in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) zich muzikaal uitleven. “Ook al wil het geheugen niet altijd meer mee, deze teksten kent iedereen uit het hoofd. Na onze repetities voelen de senioren zich ook merkelijk beter”, zegt animator Patrick Croes.

“Regelmatig zet ik in de bistro muziek op voor wat extra leven in de brouwerij, en meteen verzamelen de bewoners zich rondom de speler. De liefde voor muziek is ook op deze leeftijd nog enorm groot. Zo groeide enkele maanden geleden het idee om zélf een zangkoor te vormen: onze bewoners genieten immers niet alleen van het luisteren, ze zingen ook zelf graag mee”, zegt Croes.

“We zochten een reeks bekende liedjes uit, met makkelijke teksten die vaak al sinds de kindertijd gekend zijn. Denk aan ‘De lichtjes van de Schelde’, Den Boemlala, maar ook ‘My Bonnie’ en ‘If you’re happy and you know it’. De tekst van ‘Aan de oevers van de Schelde’ pasten wij natuurlijk aan naar ‘onze Vliet’ hier vlakbij.”

“Alle bewoners -ook deze van de serviceflats- mogen deelnemen aan onze wekelijkse repetities, stilaan vormde zich zo een vaste groep van 15 tot 20 senioren. Met een beetje muzikale begeleiding zingen we een uur lang uit volle borst. Ik merk dat op dat moment de stemming in huis helemaal verandert. Zingen doet onze mensen deugd, ze fleuren op en gaan na de repetitie een pak gelukkiger -en vaak nog neuriënd- weer op weg.”

“Natuurlijk willen we het resultaat van onze oefenmomenten ook stilaan tonen aan een publiek. Daarom organiseren we op vrijdag 7 juni om 14.30 uur ons allereerste optreden. Dat vindt plaats in de bistro van het woonzorgcentrum in Ruisbroek-Dorp, iedereen is welkom om te luisteren én mee te zingen.”