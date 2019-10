Bewegingscentrum 'MovePassion' opent deuren voor grote publiek Els Dalemans

22 oktober 2019

15u15 1 Puurs-Sint-Amands Het bewegingscentrum ‘MovePassion’ aan de Lichterstraat in Puurs-Sint-Amands opent nu zaterdag 26 en zondag 27 oktober de deuren voor het grote publiek. “Met verschillende bewegings- en gezondheidsboetieks vindt iedereen hier de juiste begeleiding op maat”, zegt initiatiefnemer Frank Janssens.

De eerste steen van MovePassion werd begin 2019 gelegd, na een voorbereiding van maar liefst 8 jaar. Het bewegingscentrum werd toen mee opgenomen in de plannen van de gemeente Puurs-Sint-Amands voor de creatie van het nieuwe sportpark. Het archeologisch onderzoek op de site zorgde daarna voor wat vertraging, maar uiteindelijk kon de bouw van het complex van 93 meter lang op 26 meter breed en 9 meter hoog van start gaan.

“Hoewel het project nog in volle aanbouw was, ontvingen we eind september al onze eerste sporters. De feedback die we van hen kregen was enorm waardevol, we konden nog tijdens de werken meteen bijsturen en aanpassen waar nodig. Nu is de klus bijna helemaal geklaard, op zaterdag 26 en zondag 27 oktober gooit MovePassion de deuren open voor het grote publiek.”

Boetieks

“Ons bewegingscentrum wordt een soort van groepspraktijk, met een centrale ontmoetingsruimte en verschillende ‘boetieks’ rondom. Je vindt er fitness, crossfit, yoga, pilates, indoor cycling, boxing, martial arts, kinesitherapie, podologie, voedingsbegeleiding en meer. Het publiek kan twee dagen lang praten met alle zaakvoeders, therapeuten en lesgevers, de nodige informatie inwinnen, demo’s bekijken en toestellen uitproberen...”

“De bouw van dit project - met een prijskaartje van meer dan 2 miljoen euro - was een stevige investering, maar ik geloof in MovePassion. Onze fitnessruimte telt bijvoorbeeld al 150 klanten. Ik heb hier een groep gepassioneerde mensen kunnen samenbrengen, als de sportsite rondom ons gebouw ook verder is afgewerkt krijgen we samen vast nog méér mensen in beweging.”

MovePassion bezoeken kan op 26 en 27 oktober, telkens van 9 tot 18 uur in de Lichterstraat 68 in Puurs-Sint-Amands.