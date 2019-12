Bergsportvereniging Klein-Brabant bouwt unieke 'speedwall' op site Klimax Els Dalemans

18 december 2019

13u14 40 Puurs-Sint-Amands De Bergsportvereniging Klein-Brabant (BVKB) bouwt een 15 meter hoge ‘speedwall’ op de Klimax-terreinen aan sporthal De Vrijhals in Breendonk (Puurs-Sint-Amands). “In Europa vind je amper 3 exemplaren, we kunnen voortaan dus grote wedstrijden naar Klein-Brabant halen. Ook ons eigen team kan nu in de best mogelijke omstandigheden trainen”, zegt voorzitter Wim Beatse.

Bergsportvereniging Klein-Brabant heeft met klimzaal Klimax nu al een van de grootste indoorkliminfrastructuren van Europa. Bovenop die klim- en boulderconstructies, wordt nu nog een ‘speedwall’ of snelheidsmuur gebouwd. “Een speedwall is een losstaande toren buiten op ons terrein, een speciale constructie waarbij het doel is om zo snel mogelijk de top te bereiken. Het is een enorm intensieve sport - ik waag er mij zelf niét aan - en een heel spectaculair zicht. Bij een recente wereldrecordpoging beklommen de deelnemers de wand op amper 5 tot 6 seconden tijd”, zegt Beatse.

3 in Europa

“Omdat het om honderdsten van een seconde gaat, hoort bij deze speedwall ook een uitgebreid elektronicasysteem. Op de grond liggen matten die aanvoelen wanneer de klimmer start, een oog bovenaan de toren registreert wanneer de klimmer de eindmeet haalt. In heel Europa staan amper een drietal speedwalls, wereldwijd vind je misschien acht of tien exemplaren. We schakelden dan ook een gespecialiseerde firma in, Walltopia uit Bulgarije, om de constructie hier te bouwen. Op dit moment is de afwerking aan de gang, daarna volgt de officiële keuring door een erkend keuringsbureau. Heel wat bestaande constructies zijn niet gekeurd door de internationale federatie, dit zijn we in Breendonk wél van plan.”

Grote wedstrijden

“We willen met deze speedwall immers niet alleen onze eigen klimmers optimaal voorbereiden op wedstrijden, maar we plannen ook belangrijke wedstrijden naar Breendonk te halen. We mikken op het voorjaar van 2020 om alles rond te krijgen, want in juli 2020 organiseren we al onze eerste grote bekerwedstrijd. Zo kunnen we met deze speedwall, met een prijskaartje van vele duizenden euro’s, onze club binnen de klimwereld verder op de kaart zetten. We konden voor dit project rekenen op steun van de gemeente Puurs-Sint-Amands, maar verder bekostigden we alles zelf. We hebben hier dan ook een hele tijd voor gespaard, en organiseren regelmatig grote activiteiten om geld in het laatje te brengen.”

De warmste kerstmarkt

Ook nu zaterdag 21 december organiseert Bergsportvereniging Klein-Brabant een activiteit, maar dit keer voor het goede doel. “We organiseren van 10 tot 20 uur een kerstmarkt voor De Warmste Week in onze klimbar, waar we hotdogs, soep, pannenkoeken, dessertjes en kerstgeschenken verkopen. Iedereen is welkom en kan meteen onze speedwall in opbouw bewonderen. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het Fonds Emilie Leus, een fonds dat zich richt op preventie van rijden onder invloed, sensibilisering en het steunen van jonge verkeersslachtoffers met een beperking. Dit fonds steunde net nog een van onze klimmers, Zion Van den Meersschaut. Hij raakte verlamd bij een verkeersongeval en kreeg van het fonds financiële steun om zijn tweede rolstoel en handbike aan te kopen.”