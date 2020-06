Bergsport Vereniging Klein Brabant opent eerste Olympische Speedmuur van Benelux Els Dalemans

01 juni 2020

16u47 1 Puurs-Sint-Amands De Bergsport Vereniging Klein Brabant (BVKB) opende maandagmiddag officieel De Bergsport Vereniging Klein Brabant (BVKB) opende maandagmiddag officieel de eerste officieel erkende Olympische Speedmuur van de Benelux . De constructie werd gebouwd op site Klimax in Breendonk (Puurs-Sint-Amands).

“De officiële opening van onze gloednieuwe speedmuur werd uitgesteld wegens de coronacrisis, daarom gingen we maandag voor een ‘virtuele opening’. De eer was weggelegd voor onze wedstrijdklimmers, hun demonstratie was live te volgen via onze website en sociale media. Net voor hen werd de speedmuur immers gebouwd. Speedklimmen is een sport die in 2021 zijn debuut maakt op de Olympische Spelen in Tokio”, zegt voorzitter van BVKB Wim Béatse.

Topklimmers

“Tijdens het speedklimmen moeten twee deelnemers, zij aan zij, zo snel mogelijk de top bereiken van een 15 meter hoge overhangende muur. De echte toppers doen hier nauwelijks 5 à 6 seconden over. Wij willen de Belgische topklimmers graag optimaal ondersteunen om ook in deze discipline uit te blinken op wereldniveau. We hebben een drievoudig Belgisch Kampioen speedklimmer onder onze leden, hij is er zeker van dat hij vast nog betere resultaten had kunnen halen na trainingen op deze muur.”

Recreatieve klimmers

“Daarom ontwierpen we, samen met enkele gepassioneerde klimmers, deze eerste officieel erkende speedmuur van de Benelux. Een expert in kliminfrastructuren wereldwijd bouwde voor ons de constructie, die aan de buitenzijde ook klimroutes kreeg voor recreatieve klimmers. Alles samen is de nieuwe speedmuur goed voor 270 vierkante meter aan extra klimoppervlakte.”

“We willen ook graag belangrijke wedstrijden naar Breendonk halen. Het blijft echter ook voor ons nog afwachten wanneer grotere evenementen weer mogen plaatsvinden. We vermoeden dat een eerste officiële wedstrijd op de speedmuur pas ergens in 2021 mogelijk zal zijn. Maar met ons hele buitenterrein nu tot in de puntjes afgewerkt, verwelkomen we wel weer klimmers vanaf 18 mei.”

Meer info: www.bvkb.be en Facebook: ‘Klimax Puursam’.