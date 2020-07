Belpop Bonanza fietsroute stuurt Klein-Brabanders op muzikale ontdekkingstocht Els Dalemans

27 juli 2020

13u19 0 Puurs-Sint-Amands Met de ‘Belpop Bonanza fietsroute’ houden Cc Binder uit Puurs-Sint-Amands en Cc Ter Dilft uit Bornem tijdens deze bijzondere zomer de inwoners van Klein-Brabant in beweging. “De route brengt fietsers naar 15 plekken in Bornem en Puurs-Sint-Amands waar muzikale geschiedenis is geschreven”, zegt Liesbeth De Keersmaecker.

“De Belpop Bonanza fietsroute werd uitgestippeld door Jan Delvaux en Jimmy Dewit, zij maken onder het label ‘Belpop Bonanza’ al jaren theatershows en televisie over de Belgische popmuziek. De twee muziekfreaks hebben zich op onze vraag helemaal ingewerkt in onze regio, het resultaat is een fietsroute van iets meer dan 50 kilometer langs 15 bijzondere plekken.”

Erik en Sanne

“Op elke locatie vinden de fietsers een bordje met een QR-code terug. Wie de code scant met de smartphone, krijgt een mooi verhaal, een grappig weetje of een leuke anekdotes in ruil. Zo ontdek je al fietsend alles over muzikanten als Aram Van Ballaert, Supertramp, Georgia Brown, Kris De Bruyne, The Paranoiacs, B-Tunes, Erik en Sanne… Ook de illustere jeugdhuizen uit de regio en festivals als De Splinter, De Vaandrig, Pukema Rock, Duvelblues en meer worden niet vergeten.”

“Deze Belpop Bonanza fietsroute Klein-Brabant is een samenwerking van de gemeentes Bornem, Puurs-Sint-Amands en Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, de route is verkrijgbaar in de cultuurcentra en toeristische infopunten van Klein-Brabant. Je kan het parcours ook gratis downloaden via www.belpopbonanza.be, www.terdilft.be, www.ccbinder.be en www.toerismekleinbrabant.be.”