Belgisch-Nederlands duo schuldig aan drugshandel Tim Van Der Zeypen

06 april 2020

17u15 0 Puurs-Sint-Amands De rechtbank in Mechelen heeft twee mannen veroordeeld voor het verhandelen van drugs. Een 35-jarige Nederlander voerde de drugs in, een 25-jarige man uit Buggenhout verhandelde deze vervolgens. Beiden kregen een celstraf met uitstel.

De bal ging aan het rollen nadat de politie van Klein-Brabant, de Nederlander controleerde tijdens een anti-inbraakactie in Puurs-Sint-Amands. In zijn wagen werd een kilogram cannabis aangetroffen. Tijdens zijn arrestatie gaf de dertiger meteen toe dat hij drugs moest gaan leveren in België maar de naam van zijn opdrachtgever wou hij niet geven. “Uit vrees voor represailles”, klonk het toe.

Via het onderzoek van de politie en het bekijken van ANRP-camera’s, linkten de speurders hem aan de Oost-Vlaamse twintiger. “Zo werden de twee, zeker vier keer, op hetzelfde moment opgemerkt toen ze voorbij dezelfde camera reden en hadden ze volgens diezelfde camera’s duidelijk afgesproken”, aldus het parket vorige maand. “

Bij de huiszoeking bij de twintiger werd geen drugs gevonden maar wel twee gsm’s met drugsgerelateerde berichten.” De verdediging van die twintiger vroeg daarom de vrijspraak. Volgens hen was er geen enkel objectief bewijsmateriaal en waren die gsm’s van vroeger. “Mocht hij in zijn jeugdjaren die fouten niet hebben gemaakt, zou hij hier niet hebben gestaan”, klonk het bij de raadsman van de 25-jarige.

Hij kreeg uiteindelijk een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel. Ook de Nederlander werd schuldig bevonden. Hij ontkende de drugsfeiten niet en vroeg een werkstraf. De man verklaarde op zitting te hebben gehandeld omwille van financiële moeilijkheden. De rechters gingen niet in op de werkstraf maar veroordeelden hem tot een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel