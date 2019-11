Basisschool De Krinkel opent deuren van vernieuwde kleuterblok: “Over een jaar moet onze school volledig vernieuwd zijn”

Els Dalemans

29 november 2019

16u51 0 Puurs-Sint-Amands De nieuwe kleuterblok van basisschool De Krinkel in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) is klaar. “We nodigen iedereen uit om nu zaterdag 30 november een kijkje te komen nemen, want we zijn de Ruisbroekenaars zo dankbaar voor alle hulp. Ondertussen wordt er stevig doorgewerkt, want volgend jaar moet onze school volledig vernieuwd zijn”, zegt directeur Hans Segers.

Met een totale investering van maar liefst vier miljoen euro startte basisschool De Krinkel in Ruisbroek in 2018 met de geplande ‘12 werken’. “Na 16 wachten op de nodige subsidies, konden vele kleine en vooral enkele grote projecten eindelijk opgestart worden. Eén van de klussen was de afbraak van het oude kloostergebouw aan de straatkant. In de plaats kwam een nieuwbouw met vier kleuterklasen, een zorgklas en vertelzolder en een heel grote kelder voor alle spullen van de kleuterjuffen”, zegt Segers.

“Ook de speelplaats werd vernieuwd, net als onze fietsenrekken, er werd al in verschillende lokalen geschilderd en geklust … Ook de volgende fase is ondertussen al opgestart: een nieuwbouw in onze schooltuin met ruimte voor zes klaslokalen en een grote sportzaal. We hopen ook dit gebouw we op een jaar tijd te kunnen afwerken, zodat de oppervlakte van onze school in 2020 bijna drie keer groter zal zijn.”

“We vieren de afwerking van onze kleuterblok nu zaterdag, tijdens Ruisbroek Jaarmarkt, met een opendeur van 9 tot 13 uur. Op die manier willen we de vele Ruisbroekse vrijwilligers bedanken, die met allerlei activiteiten doorheen de voorbije jaren mee ons spaarpotje vulden. We zijn blij dat, na jaren van noodoplossingen zoals paviljoenklassen en lesgeven in de refter, onze volledig vernieuwde school eindelijk in zicht is.”