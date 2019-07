Bar Baraque schenkt eigen bier 'Barachus’ Els Dalemans

11 juli 2019

12u52 0 Puurs-Sint-Amands Op zondag 14 juli is het weer zover: dan geeft Bar Baraque de aftrap van de ondertussen zevende editie van de fairtrade zomerbar aan park Fort Liezele. “Voor het eerst kan je blijven overnachten op onze familiecamping ‘Bar By Night’. We lieten ook ons eigen bier brouwen, dat de naam ‘Barachus’ kreeg”, zegt Ruth Schelfhout.

“Tijdens de voorbije edities vroegen bezoekers ons wel eens of ze niet mochten blijven slapen aan Bar Baraque, omdat het simpelweg té gezellig was om naar huis te gaan. Zo groeide het idee om een kampeeravond te organiseren. Op 27 juli is het zover: deelnemers brengen hun eigen tent, slaapzak en ander kampeergerief mee, wij steken ‘s avonds de barbecue aan en zorgen ‘s morgens voor een lekker ontbijt. Vooraf inschrijven is nodig en kan via onze website”, zegt Schelfhout.

“Naast ‘Bar By Night’ hebben we nog een nieuwigheid. Na zeven jaar werd het hoog tijd voor ons eigen bier. Barachus is een fris en droog, hoppig zomerbier geworden, ideaal voor warme dagen. Met een alcoholpercentage van 6,5 is het iets zwaarder dan een gewone pint. Vanaf zondag kan je Barachus proeven in onze zomerbar.”

“Verder houden we vast aan onze klassiekers: we blijven fairtrade, focussen op muziek, theater, allerlei leuke workshops en een groot aanbod voor gezinnen. Op donderdag tappen de verenigingen, op zondag zijn wij zelf aan de beurt. Ons populaire kubbtoernooi staat weer op de agenda, na het succes van de salsa-lessen in 2018 gaan we nu voor een tango-initiatie. Tijdens Bar Baraqua bouwen we onze zomerbar om tot één groot waterpretpark.”

Net zoals de voorbije jaren, schenkt Bar Baraque ook nu weer de opbrengst van de zomerbar aan De Schakel uit Puurs. “We kiezen voor dit goede doel omdat deze vzw, die mensen in armoede steunt, lokaal zo’n goed werk levert én ook zo nodig is”, zegt Schelfhout. “We zijn blij dat Bar Baraque door de jaren heen groter, beter en mooier is geworden. Het kost ons heel wat tijd en energie om dit met een kleine groep vrienden te organiseren. Maar het doet telkens weer deugd om iedereen in ‘onze’ zomerbar te zien genieten.”

Je vindt Bar Baraque elke donderdag en zondag aan Park Fort Liezele, meer info en activiteiten: www.barbaraque.be