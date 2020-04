Bakker maakt eetbare rolletjes toiletpapier: “Een beetje humor kan zeker nu geen kwaad” Els Dalemans

11u30 2 Puurs-Sint-Amands Wie op zoek is naar een uniek gebakje in volle coronacrisis, moet beslist langsgaan bij bakker Raf Maas uit Oppuurs (Puurs-Sint-Amands). Hij maakte een gebakje met een knipoog naar de vele hamsteraars, die massaal toiletpapier kochten in de supermarkten. “Wie op zoek is naar nóg meer rollen, kan hier terecht voor de eetbare exemplaren”, klinkt het grappend.

“Een beetje humor kan nooit kwaad, zeker niet op het moment dat we al zoveel slecht nieuws te verwerken krijgen. Daarom besloot ik creatief aan de slag te gaan met de coronacrisis, het resultaat is een biscuit met aardbeivulling en omhulsel van marsepein. Hiermee kon ik vrij makkelijk de vorm en structuur van toiletpapier creëren. De klanten reageren enthousiast, velen moeten ook even lachen als ze de rolletjes in onze toonbank zien staan. Dat maakt zo’n moeilijke periode al meteen wat luchtiger.”