Avonturiers Frank en Jelle reizen met de handbike van Carcassonne naar Gibraltar Els Dalemans

08 juli 2019

15u46 1 Puurs-Sint-Amands Sint-Amandsenaar Frank Van Linden (37), die lijdt aan de spierziekte ‘ataxie Van Friedreich’, maakt zich klaar voor alweer een nieuw avontuur. In augustus trekt hij samen met avonturier Jelle Veyt met de handbike naar Zuid-Frankrijk. “We willen van Carcassonne naar Gibraltar rijden, goed voor een tocht van 1.492 kilometer. Het wordt weer op de tanden bijten”, zegt Van Linden.

“Ik reisde vorig jaar voor het eerst met Jelle, een avonturier uit Dendermonde die op elk continent de hoogste berg beklimt. De weg ernaartoe legt hij steeds op eigen kracht af, met de fiets en de roeiboot. We leerden elkaar toevallig kennen en ik daagde Jelle uit. Vorig jaar reden we met de handbike vanuit Oostende, via de Ardennen en door Luxemburg naar Frankrijk. Na een loodzware tocht van 29 dagen en 1.579 kilometer arriveerden we aan de burcht van Carcasonne”, zegt Van Linden.

“Dit keer gaan we voor deel 2 van onze tocht: we vertrekken op 19 augustus vanuit Carcassonne naar Gibraltar, een stukje Groot-Brittannië in een uithoek van Spanje. Daar hopen we eind september te arriveren. Van daaruit gaat Jelle naar Marokko roeien om uiteindelijk tot aan de voet van de Kilimanjaro te fietsen.”

“De trip is dit keer iets korter dan in 2018, dat is nodig omdat de tocht vorig jaar te zwaar was. Bovendien gaan we ook wat meer tijd nemen om onderweg te genieten. Het wordt vast puffen, want we vertrekken tijdens de hoogzomer, maar ik ben wel fan van goed weer. We rijden langs de kust, dus hopelijk hebben we wat zeewind om ons af te koelen. Tot slot weten we ook niet aan welke hellingen we ons in Spanje precies moeten verwachten. Een kortere tocht betekent dus nog niet meteen een makkelijker parcours.”

Lichamelijk gaat het dit jaar zeker niet beter dan in 2018.

Maar het trainen voor de nieuwe uitdaging doet deugd Frank Van Linden (37)

“Ik moet eerlijk zijn: lichamelijk gaat het dit jaar zeker niet beter dan in 2018. Maar het trainen voor deze nieuwe uitdaging doet deugd. Ik voel mij al stukken sterker dan de voorbije maanden. Ik bracht de winter vooral binnen door om het boek te schrijven over mijn voorbije avonturen en voel een groot verschil. Ik heb dus duidelijk iets nodig om naartoe te werken en mij voldoende te motiveren om te trainen. Al beken ik: wanneer ik onderweg aan het ploeteren ben, denk ik toch regelmatig: ‘Frank, stommerik’”, lacht Van Linden.

“Net als vorig jaar slaap ik ook nu weer in een omgebouwde bestelwagen: samen met vrienden richtte ik deze in met een bed, een chemisch toilet en meer. Ook onderweg kunnen we weer op mijn kameraden rekenen om te koken, boodschappen te doen, campings te zoeken... Omdat onze tocht duur is, zoeken we nog volop sponsors. In ruil willen we reclame zetten op onze bestelwagen, een lezing komen geven in je bedrijf... Het geld dat na de reis overblijft, schenken we aan Spierziekten Vlaanderen en FARA. Dat is een Amerikaanse vzw die een werkend medicijn tegen ataxie Van Friedreich wil vinden.”

Frank Van Linden kocht begin 2005 zijn eerste handbike. Daarmee reed hij eerst de Dodentocht in Bornem, daarna volgden de Mont Ventoux en de Muur en de volle 2.211 km naar Compostela. Frank peddelde van de bron van de Schelde in Frankrijk 222 kilometer ver tot in Mariekerke, bedwong in 4 dagen tijd de 4 cols van de ‘Marmotte’ en legde de route van de Elfstedentocht in Friesland af met zijn eigen aangepaste watertrapper.

Wie Frank Van Linden wil steunen, kan storten op rekeningnummer BE30 7330 0745 7411 of mailen naar frank@hetkan.be.