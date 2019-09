Avonturiers Frank en Jelle bereiken Gibraltar na 3.000 kilometer met de handbike Els Dalemans

27 september 2019

14u59 0 Puurs-Sint-Amands Het is hem gelukt: Frank Van Linden (37) bracht zijn geplande handbiketocht van 1.492 kilometer tot een goed einde. De Sint-Amandsenaar, die lijdt aan de spierziekte ‘Ataxie Van Friedreich’, reed van Carcassonne tot aan de rots van Gibraltar. “Het was een zalige reis, maar ik ben fysiek over mijn grenzen gegaan.”

Vorig jaar reisde Van Linden al, samen met avonturier Jelle Veyt, met de handbike naar Zuid-Frankrijk. Na 1.579 kilometer arriveerde het duo aan de burcht van Carcassonne. Midden augustus trokken Van Linden en Veyt opnieuw naar de Franse stad, om van daaruit naar Gibraltar te rijden. Na een tocht van vijf weken bereikte het duo eind september de bekende rots.

Té diep gegaan

“Ik voelde me fysiek niet helemaal top bij het vertrek, maar de eerste drie weken ging mijn kracht er enorm op vooruit. Daarna ben ik té diep gegaan en heb ik alles weer om zeep geholpen. Ik heb dus al besloten dat ik in de toekomst niet meer zulke grote, lange uitdagingen doe maar eerder kortere projecten.”

“Tijdens de eerste weken was het onderweg puffen geblazen door de hitte, tot de zware onweersbuien ons inhaalden. Mijn vrienden, die ons volgden met een bestelwagen om ons onderweg te helpen, moesten ‘s nachts zelfs vluchten uit hun kletsnatte tent. Toch hebben we onderweg ook enorm veel plezier gemaakt. Ik ben mijn vrienden dankbaar: zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest.”

18 platte banden

“Deze reis was zonder twijfel de tocht van de platte banden: alles samen moesten we maar liefst 18 stuks vervangen. Omwille van de veiligheid moesten we ook meermaals een stuk van de route afleggen met de wagen, want de fietspaden in Spanje waren té gevaarlijk. We hebben die kilometers wel ingehaald door omwegen te fietsen waar het wél kon. Zo komen we -voor de trips van 2018 en 2019 samen- uit op meer dan 3.000 kilometer.”

Frank en Jelle geven op zaterdag 5 oktober een presentatie over hun tocht naar Gibraltar. Wie erbij wil zijn, is om 20 uur welkom in Dorpshuis De Leeuw, E. Verhaerenstraat 71 in Puurs-Sint-Amands. De voorstelling is gratis, maar er zal een collectebus staan om geld in te zamelen voor het onderzoek naar de ziekte ‘Ataxie Van Friedreich’.