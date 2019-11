Auto op takelwagen volledig uitgebrand TVDZM

18 november 2019

18u25 0 Puurs-Sint-Amands In een garage in Ruisbroek is er vanavond een personenwagen volledig uitgebrand. De wagen vatte vuur terwijl die op een takelwagen stond. Er raakte niemand gewond.

Hulpdiensten werden maandagavond omstreeks 16.40 uur opgeroepen naar de Gansbroekstraat in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands). Een wagen had er vuur gevat. Ter plaatse kregen de brandweermannen het vuur snel onder controle maar de wagen redden lukte niet meer. Het voertuig brandde volledig uit.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet bekend en zal verder worden onderzocht. Wel is geweten dat de auto net was getakeld. De eigenares had kort voor de brand haar garage opgebeld om haar wagen te takelen omdat ze verkeerde benzine had getankt en de wagen hierdoor niet meer startte.

Vermoedelijk is er dus bij de herstellingswerken iets misgelopen. Ook een andere wagen raakte nog beschadigd. Het ging om de wagen die naast de takelwagen stond. Het voertuig vatte ook vuur maar kon snel worden geblust door de aanwezige arbeiders.