Aspergefestival bestaat 20 jaar: Jelle Cleymans wordt Aspergeridder, sterrenchef geeft kookworkshops, gemeente zoekt kandidaten voor 'De Gouden Asperge’ Els Dalemans

12 februari 2020

14u01 1 Puurs-Sint-Amands Het Aspergefestival in Puurs-Sint-Amands blaast in 2020 exact 20 kaarsjes uit. Ook tijdens dit jubileumjaar wordt ‘het witte goud’ in de kijker gezet met een reeks activiteiten. Het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge kroont zanger en acteur Jelle Cleymans tot aspergeridder, sterrenchef Ferdy Debecker geeft kookworkshops.

“Puurs-Sint-Amands is de bakermat van de asperge, we zijn er trots op dat de asperge in onze gemeente nog op ambachtelijke wijze wordt geteeld. Daarom organiseren we ook al 2 decennia het Aspergefestival, dat voor de gelegenheid een nieuw logo krijgt. We krijgen er ook een ‘Aspergeridder’ bij, want Jelle Cleymans treedt op onze vraag toe tot het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge”, zegt schepen van Evenementen Hilde Van der Poorten (CD&V).

Gouden asperge

“We openen het Aspergefestival ook nu weer met ons driedaags Aspergedorp van vrijdag 8 tot zondag 10 mei. Het dorp verhuist van de Dorpsharttuin naar Park Fort Liezele, waar standhouders allerlei gerechtjes met de asperge in de hoofdrol bereiden. Nieuw is de uitreiking van ‘De Gouden Asperge’ op zaterdag 9 mei. Die erkenning willen we geven aan iemand die veel betekend heeft voor onze gemeente.”

Kookworkshops

“Ferdy Debecker, chef-kok van sterrenrestaurant Eyckerhof, is voor het tweede jaar op rij peter van het Aspergefestival. Hij zorgt op dinsdag 5 mei opnieuw voor een zesgangenmenu tijdens een galadiner in cc Binder. De opbrengst gaat ook nu weer naar het goede doel, dit keer is dat ‘Doof Vlaanderen’. We organiseren ook verschillende kookworkshops, eentje wordt op maandag 25 mei door Ferdy zelf gegeven in zijn restaurant.”

Iemand nomineren voor ‘De Gouden Asperge’ kan door de naam en verdienste van die persoon te mailen naar vrijetijdsloket@puursam.be. Het volledige programa vind je op www.aspergefestival.be.