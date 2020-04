Armoedevereniging De Schakel ziet vraag naar voedselpakketten stijgen: “Meer gezinnen in problemen door coronacrisis” Els Dalemans

28 april 2020

15u22 0 Puurs-Sint-Amands Armoedevereniging De Schakel uit Puurs-Sint-Amands ziet de vraag naar voedselpakketten in Klein-Brabant stijgen. “Gezinnen die voor de coronacrisis nét het hoofd boven water hielden, gaan nu kopje onder. We moeten dus meer hulp bieden, maar hebben het zelf financieel moeilijker door de sluiting van onze winkel. Alle hulp is dus meer dan welkom”, zegt coördinator Marleen Van den Mooter.

“De Schakel is een vereniging die armoede en sociale uitsluiting bestrijdt. We hebben een eigen tweedehandswinkeltje, organiseren ontmoetingsmomenten en activiteiten, bieden hulp waar we kunnen… Op kleine schaal stellen we daarom ook voedselpakketten samen voor Klein-Brabantse gezinnen. Sinds de uitbraak van het coronavirus zien we hier een grote stijging. Normaal gezien helpen we zo’n 30 gezinnen, nu zijn er dat plots 40 of wel een derde meer”, zegt Van den Mooter.

Brooddoos

“Het gaat hier vaak om gezinnen die in normale omstandigheden nét rondkomen. Nu verandert er heel wat, óók financieel, en dit maakt deze gezinnen het einde van de maand niet meer halen. Kinderen gaan niet meer naar school met enkel een brooddoos, maar blijven thuis waar er vaker of meer gegeten wordt. In de winkels zijn -na het hamsteren- de goedkoopste producten nu vaak het eerste uitverkocht. Wie dan echt iets nodig heeft, kan enkel voor de duurdere variant kiezen.”

Chronisch ziek

“Naast de moeilijke financiële situatie, worstelen heel wat van onze gezinnen ook met andere problemen. De eenzaamheid is vaak groot, en het netwerk klein. Sommige mensen zijn bang, omdat ze bijvoorbeeld chronisch ziek zijn en alsmaar horen en lezen dat het risico op een coronabesmetting groter is bij zwakkeren. Sommige ouders kunnen hun kinderen niet helpen bij alle schooltaken, hoe hard ze zich ook inspannen. Er zijn niet overal computers aanwezig, om taken op te maken maar bijvoorbeeld ook om snel iets online te bestellen nu de winkel gesloten zijn.”

Knutselpakketten

“Wij proberen al deze gezinnen zo goed mogelijk te helpen, maar ook voor ons is de coronacrisis een financieel moeilijke periode. De deuren van onze winkel blijven dicht, dus dat inkomen zijn we kwijt. Gelukkig konden we rekenen op de hulp van onder andere de Lions Club, die ons een hele voorraad producten schonk. Van de gemeente Puurs-Sint-Amands kregen we dan weer een budget voor knutselpakketten. We kochten hiermee kleurboeken en stiften, bellenblaas en stoepkrijt… zodat ook deze kinderen zich thuis creatief kunnen uitleven.”

Wie De Schakel wil steunen, kan dit via rekeningnummer BE77 4016 0344 9142.

Meer info en contact via Facebook: De Schakel Puurs.