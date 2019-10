Armoedevereniging De Schakel serveert voor tiende keer sobere maaltijd: “Jubileum met een zwart randje”

Els Dalemans

17 oktober 2019

17u24 1 Puurs-Sint-Amands Armoedevereniging De Schakel organiseerde donderdagmiddag voor het tiende jaar op rij een sobere maaltijd naar aanleiding van de ‘Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting’. “Dit is een jubileumeditie met een zwart randje”, zegt coördinator van De Schakel Marleen Van den Mooter.

“We nodigden diensten, organisaties, gemeentebesturen, schooldirecties, verenigingen en vrijwilligers uit om samen met onze mensen van De Schakel een eenvoudige maaltijd te eten. We serveerden soep en boterhammen, en kozen bij de opstelling heel bewust voor lange tafels. We vroegen iedereen om mooi aan te sluiten, zodat mensen die anders niet meteen contact zouden hebben nu tóch met elkaar aan de praat geraakten. Zo leren we elkaars leefwereld kennen. Met 180 inschrijvingen mogen we deze actie een succes noemen”, zegt Van den Mooter.

“Aantal mensen in armoede neemt toe”

“Maar dat succes is ook dubbel, want we zouden dit soort activiteiten natuurlijk liever niét organiseren. We vierden net ook het 25-jarig bestaan van De Schakel, en ook die verjaardag is dubbel. Want ondanks ons werk, neemt het aantal mensen in armoede weer toe, vragen steeds meer mensen om een voedselpakket en zien we elke week nieuwe gezichten in de ontmoetingsruimte. In België leeft één op zeven in armoede, in het ‘rijke’ Klein-Brabant ligt dat cijfer gelukkig iets lager. Maar ook hier zijn de problemen groot. Omdat we niet in een grootstad wonen, zijn de goedkopere winkels moeilijker bereikbaar, is mobiliteit een groot probleem, enzovoort. Er is spijtig genoeg nog heel wat werk aan de winkel.”