Armoedevereniging De Schakel organiseert ‘coronaproof alternatief’ voor sobere maaltijd: “Zeker tijdens coronacrisis mogen we mensen in armoede niet vergeten” Els Dalemans

06 oktober 2020

12u08 0 Puurs-Sint-Amands De Klein-Brabantse armoedevereniging De Schakel organiseert een coronaproof alternatief voor de sobere maaltijd. Die wordt jaarlijks georganiseerd op 17 oktober, de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’. “De coronacrisis maakt deze activiteit onmogelijk, maar net nu mogen we mensen in armoede zéker niet vergeten”, zegt Chris Van de Vreken van De Schakel.

“We hebben al 10 edities van onze sobere maaltijd achter de rug, en het aantal deelnemers groeide jaar na jaar. Door de coronamaatregelen is het nu echter niet mogelijk om deze sobere maaltijd veilig te organiseren. We zitten immers met heel veel mensen te dicht bij elkaar. Dat is spijtig want net nu is het nóg belangrijker dan anders om mensen in armoede niet zomaar te vergeten. De coronacrisis heeft immers een gigantische impact op deze groep.”

Pompoensoep

“Daarom organiseren we vanuit De Schakel dit jaar een ‘coronaproof’ alternatief: de sobere maaltijd in je eigen bubbel. We vragen deelnemers om zelf pompoensoep te maken en brood, confituur en smeerkaas in huis te halen. Daarna organiseer je tussen 12 en 17 oktober een veilige mini-sobere maaltijd met de mensen uit je eigen bubbel. Neem van die maaltijd een foto, liefst met de gezichten in beeld maar het kan ook anoniem. Mail deze foto naar deschakel.puurs@gmail.com, zo kunnen wij op onze Facebookpagina alle deelnemers bundelen.”

Zelfgeschreven liedjes

“Samen met de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem zetten we armoede ook in de kijker met een concert van ‘Onze Rijkdom’, op 15 oktober in CC Ter Dilft. Vijftien mensen van diverse afkomst, allemaal met ervaring in armoede, brengen er zelfgeschreven liedjes geïnspireerd door hun bestaan. De problematiek van armoede wordt op een positieve, authentieke, emotionele en soms humoristische manier onder de aandacht gebracht.”

Wit laken

“Wie de actie op een heel laagdrempelige manier wil steunen, kan op 17 oktober een geknoopt wit laken uit het raam hangen als symbool voor ‘ontsnappen uit armoede’.”

Tickets en info ‘Onze Rijkdom’: www.terdilft.be