Arlette schrijft boek over zoon Jo (35) tien jaar na zijn overlijden: “Drugs en alcohol maakten mijn zoon kapot, Ik wil anderen waarschuwen”

Els Dalemans

25 november 2019

10u09 0 Puurs-Sint-Amands ‘De oerschreeuw van een moeder’, zo heet het boek dat Arlette Aerts uit Puurs-Sint-Amands schreef over haar zoon Jo (35). Hij overleed tien jaar geleden, na een zware drank- en drugsverslaving. “Ik pende ons verhaal neer omdat ik jongeren wil waarschuwen voor de gevaren van drank en drugs. Als ik ook maar één iemand kan helpen, is dit boek de moeite waard geweest.”

“Als tiener al zei Jo regelmatig: ‘mama, ik ga niet lang leven’. Alsof hij wist dat hij in de problemen zou komen, omdat hij zelf zo moeilijk zijn grenzen kon aangeven. Misschien vroeg hij daarom ook of hij op internaat mocht: omdat hij besefte dat hij meer structuur nodig had. Jo was 14 jaar oud toen hij bij zijn oom vakantiewerk ging doen in de brouwerij, en na de uren zijn eerste pinten dronk. We woonden in een sociale wijk, en ook daar hing Jo regelmatig rond met foute vrienden. Hij begon joints te roken op zijn 17de, en ging daar alsmaar verder in. Waar anderen stopten, ging onze zoon door.”

Foute milieu

“Jo had ook veel goede vrienden, knappe liefjes, en een hart van goud. Hij dacht altijd aan mijn verjaardag, aan moederdag... Als hij niet had gebruikt, was hij een prachtkerel. Zijn koelkast was regelmatig leeg, dan ging ik samen met hem boodschappen doen om ze weer te vullen. Maar een dag later gaf Jo al zijn eten weer weg aan de daklozen in Antwerpen. In die stad is hij echt in het foute milieu terecht gekomen. Misschien was het wel anders gelopen als hij dicht bij ons was gebleven, maar dat zullen we nooit weten.”

Trauma

“De dood van zijn beste vriend Danny heeft er bij Jo veel te diep ingehakt. De twee vrienden stonden samen in het station van Mechelen op de trein te wachten, toen Danny zijn gsm liet vallen. Hij sprong meteen op de sporen om deze weer op te rapen, maar de TGV kwam eraan. Jo probeerde Danny nog tegen te houden, maar was te laat. Danny was op slag dood. Jo was gewond en genas weer, maar hield aan het ongeval een trauma over. Hij kon zich er niet bij neerleggen dat hij zijn vriend niet had gered.”

Ultimatum

“Mijn dochter stelde haar broer een ultimatum: ofwel laat je je helpen, ofwel verbreken we alle contact. Jo heeft zich toen laten opnemen, en hij heeft dat twee maanden volgehouden. Maar hij kon niet meer zonder de roes: Jo was enorm onzeker en gebruiken hielp hem om zich beter, sterker te voelen. Wij waren op: wanneer iemand aan de deur belde, keken we allemaal angstig op. Elke keer weer vreesden we dat iemand ons slecht nieuws kwam brengen.”

Maagbloeding

“Dat gebeurde ook, op 3 juli 2009. Jo was gevonden op zijn studio in Antwerpen, waar hij al drie dagen eerder was overleden aan een maagbloeding na jarenlang drank- en drugsgebruik. Men raadde mij toen aan hem niet meer te groeten, en ik heb die raad opgevolgd. Het feit dat ik toen geen afscheid nam, knaagt nu tien jaar later nog altijd. In een poging mijn verdriet te verwerken, begon ik te schrijven.”

Lezingen

“Ik heb lang getwijfeld of wat ik neerpende wel ‘goed genoeg’ was, maar uiteindelijk waagde ik toch de sprong om ons verhaal in boekvorm te gieten. Het resultaat is ‘De oerschreeuw van een moeder’: een boek over verslaving, over angst, machteloosheid, pijn en verdriet. Ik voel me iets sterker nu, en wil heel graag in scholen en bij verenigingen lezingen gaan geven over dit onderwerp. We moeten jongeren nog meer waarschuwen: zo’n verslaving begint erg klein, maar het kan heel fout aflopen. Ik heb mijn eigen zoon niet kunnen redden, maar anderen misschien wel.”

Het boek van Arlette Aerts is te koop in Standaard Boekhandel in Puurs, en bij de schrijfster zelf: aerts.smedts@hotmail.com