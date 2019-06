Appartement brandt uit, buren kunnen erger voorkomen Els Dalemans

02 juni 2019

11u22 0 Puurs-Sint-Amands Een korte maar hevige brand verwoestte zaterdagnamiddag een appartement in de Palingstraat in Puurs-Sint-Amands. “Alerte buren alarmeerden meteen de hulpdiensten en probeerden het vuur zelf te doven. Zo werd veel erger voorkomen, want dit gebouw telt 50 flats”, zegt burgemeester Peter Van Hoeymissen (CD&V).

“Het vuur ontstond zaterdag in het oude brouwerijgebouw Het Hof in de Palingstraat, dat werd omgebouwd tot appartementencomplex. Alerte buren merkten op dat er iets mis was, en riepen meteen de hulp in van hulpverleningszone Rivierenland. Terwijl ze op de brandweer wachtten, probeerden ze ook zelf het vuur te doven. Eens onze brandweermannen ter plaatse waren, was het vuur gelukkig snel onder controle.”

“Ondanks de korte duur, was het toch een hevige, uitslaande brand. Het appartement is dan ook volledig verwoest en onbewoonbaar. Maar de vuurvechters konden vermijden dat de vlammen oversloegen op de andere appartementen in het complex. De flats rondom hebben hooguit een beetje waterschade opgelopen, en hadden zaterdag natuurlijk ook last van rook- en geurhinder. De bewoners die in het gebouw aanwezig waren op het moment van de brand, werden tijdelijk opgevangen in het nabijgelegen jeugdhuis Jazaki.”

“Vier mensen raakten lichtgewond, zij hadden brandwonden aan hun handen toen ze het vuur zelf probeerden te blussen. Maar ze konden ter plekke worden verzorgd, het was niet nodig om hen over te brengen naar het ziekenhuis. Deze alerte buren hebben veel erger voorkomen, door zo snel te reageren. De oorzaak van de brand is nog onbekend, het parket is een onderzoek gestart naar de omstandigheden. De bewoner van de flat kon tijdelijk elders terecht.”