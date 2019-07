Amerikaanse Verhaeren bezoekt dorp van Sint-Amandse naamgenoot Els Dalemans

03 juli 2019

20u55 1 Puurs-Sint-Amands Volgens wat in de familie van Jan Verhaeren (35) uit Amerika wordt verteld, is de Sint-Amandse dichter Emile Verhaeren zijn ‘overgrootnonkel’. Nieuwsgierig naar zijn verleden, boekte de man een trip naar Klein-Brabant. “We bezochten net ook Noorwegen en Parijs, maar ik vind dit dorp mooier”, klinkt het overtuigd.

In december 2016 kreeg Liesbeth De Keersmaecker, die samen met haar man de Cuvée Verhaeren brouwt, een mailtje uit Amerika. “Ene Jan Verhaeren schreef mij dat hij ons feestjaar rond Emile Verhaeren op de voet volgde. Hij vertelde dat hij volgens de verhalen in zijn familie gelinkt is aan onze bekende dichter, en Jan vroeg me als bierliefhebber of ons Verhaerenbier ook in Amerika te koop is. Ik beloofde hem wat bier op te sturen, maar dat bleek omwille van de strenge Amerikaanse importwetten onmogelijk. Jan en ik bleven echter contact houden, en dit voorjaar liet hij me weten dat hij zelf ons bier wou komen proeven.”

“Ik had met mijn gezin een reis naar Noorwegen geboekt, en besloot dat dit hét moment was om ook langs Sint-Amands te reizen”, pikt Verhaeren in. “Mijn grootvader vluchtte na WOI vanuit deze regio naar Amerika, en bouwde daar een nieuw leven uit. Ik ben nu honderd jaar later de eerste van onze familietak die terugkeert naar onze roots. Volgens wat mij werd verteld, zou Emile Verhaeren mijn ‘overgrootnonkel’ zijn, maar bewijzen hiervoor heb ik nog niet gevonden. Op een dag hoop ik toch de juiste link te vinden, zodat ik eindelijk zeker weet of de verhalen kloppen of niet.”

Ook De Keersmaecker ging op zoek naar meer informatie: “Emile Verhaeren had geen broers of zussen, noch kinderen. Zijn enige broer overleed toen hij vijf weken oud was, hij kan dus onmogelijk een nageslacht hebben. Ook wij vonden dus nog niet de juiste link met de Amerikaanse Verhaeren-tak, maar het is natuurlijk wél duidelijk dat Jan Vlaamse roots heeft. En het is al helemaal te gek dat hij door ons bier helemaal naar Sint-Amands reist.”

Het Amerikaanse gezelschap trok woensdag, na een bezoek aan de brouwerij, naar Puurs-Sint-Amands. “We bezochten het graf van Verhaeren en zijn museum, gingen wandelen en picknicken langs en kajakken op de Schelde... Logeren doen we in B&B Voeten in ‘t water, een verwijzing naar ‘L’Escaut’, één van de meest gekende gedichten van Verhaeren. Op donderdag ontdekken we Klein-Brabant en staan de kastelen van Hingene en Bornem, paviljoen de Notelaer en Fort Liezele op de agenda. Ik reisde met mijn gezin via Parijs naar Europa, en we wandelden een dag in die grootstad rond. Eerlijk waar: ik vind Sint-Amands mooier, en voel me hier beter op mijn plek.”