Albert en Paola dineren langs de Schelde in Sint-Amands: “Fantastische steun voor de Belgische horeca” Antoon Verbeeck

05 juli 2020

09u40 8 Puurs-Sint-Amands In café d’O in Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands) schoven op vrijdagavond koning Albert en koningin Paola aan tafel met twee Italiaanse familieleden. Het bezoek was eerder op de week aangekondigd bij zaakvoerster Annick Gevers. Onder meer lokale specialiteit paling in het groen, een pasta met king crab en een dame blanche werden besteld.

“De secretaris van de koning en koningin belde ons begin vorige week op en vroeg om een tafel vrij te houden. Hun bezoek moest in alle discretie gebeuren. Vrijdagavond om half 8 kwamen ze hier met hun vieren toe. De andere gasten waren uiteraard verrast”, klinkt het. Het gezelschap genoot nadien van de ondergaande zon aan de Schelde, waarvan Albert duchtig foto’s nam, en trok nadien naar het graf van dichter en kunsthistoricus Emile Verhaeren. Eind vorige maand doken koning Filip en koningin Mathilde met hun kinderen en een vriendinnetje op in brasserie Buitenhof in Merchtem. “Het is fantastisch dat de koninklijke familie de Belgische horeca steunt. De steun voor onze sector is hartverwarmend.”