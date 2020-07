Albert en Paola dineren in café d’O in Sint-Amands: “Ik dacht eerst dat het een grap was” Antoon Verbeeck

05 juli 2020

09u40 22 Puurs-Sint-Amands In café d’O in Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands) schoven vrijdagavond niemand minder dan koning Albert en koningin Paola aan tafel met twee Italiaanse familieleden. Het bezoek was eerder op de week aangekondigd, maar zaakvoerster Annick Gevers dacht eerst dat het om een grap ging. Onder meer de lokale specialiteit paling in het groen, een pasta met king crab en een dame blanche gingen vlot naar binnen.

Wielrenner Olivier Naesen en dEUS-frontman Tom Barman werden er al gespot, maar wie vrijdagavond binnenstapte in café d’O in de Emile Verhaerenstraat is toch van een ander kaliber: Albert en Paola. “De zondag voor ik een telefoontje kreeg van de secretaris van de koning en de koningin was ik na de shift nog tegen het personeel bezig over het bezoek van Filip en Mathilde aan een brasserie in Merchtem. Dat het zo’n mooi gebaar was van het koningskoppel. Een dag later kreeg ik telefoon van een 02-nummer. ‘Hallo, met de secretaris van koning Albert en koningin Paola hier’. Gaan ze nu echt met mij een grapje uithalen, dacht ik”, lacht Annick. “De secretaris had graag iets gereserveerd voor vrijdagavond half 8, met uitzicht op de Schelde. Ik heb voor alle zekerheid maar een bevestiging via mail gevraagd. Ik wou me niet laten bedotten.”

Wijn en paling

Het mailtje kwam binnen. “Vrijdagavond om half 8 stipt kwamen ze hier aan. Albert, Paola en twee Italiaanse familieleden, met in hun zog een aantal veiligheidsmensen die plaats namen aan een andere tafel. Ik heb op voorhand aan de aanwezige klanten doorgegeven dat er hoog bezoek zou komen en gevraagd om geen foto’s te nemen. Dat werd ook gerespecteerd. De andere gasten waren uiteraard verrast door de komst van Albert en Paola. We hebben hier al een aantal BV’s over de vloer gekregen, maar een koningskoppel is toch iets anders. Er is voor alles een eerste keer zeker.”

De koning en de koningin waren bereid om met mij op de foto te gaan. Zelfs twee keer, want Paola was niet helemaal tevreden met hoe ze op de eerste foto stond Zaakvoerster Annick Gevers

Albert ging voor de paling in het groen, maar ook een linguine met king krab en dame blanche werden besteld. “Er verscheen ook een Oostenrijkse wijn met een laag suikergehalte op tafel. Blijkbaar kennen ze iets van wijn”, zegt Annick.

Steun

Het gezelschap genoot nadien van de ondergaande zon aan de Schelde, waarvan Albert duchtig foto’s nam, en trok dan naar het graf van dichter en kunsthistoricus Emile Verhaeren. “Ze waren ook bereid om met mij op de foto te gaan. Zelfs twee keer, want Paola was niet helemaal tevreden met hoe ze op de eerste stond. Eigenlijk willen ze net zoals iedereen gewoon genieten van lekker eten, een leuke sfeer en een mooi uitzicht”, legt Annick uit. “We vonden het een hele eer dat ze ons hebben uitgekozen. Door corona moeten we het nu met minder couverts en dus minder inkomsten stellen. Dan is het toch fantastisch dat de koninklijke familie de Belgische horeca steunt.”