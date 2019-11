Advocate-herboriste breidt haar natuurproject verder uit met voedselbos 'Den Wandelgaerd’ Els Dalemans

07 november 2019

17u59 6 Puurs-Sint-Amands Met ‘Den Wandelgaerd’, een voedselbos in Oppuurs (Puurs-Sint-Amands), breidt advocate en voormalig senator Inge Faes haar natuurproject verder uit. “We creëren een plek waar zo veel mogelijk van het aanwezige groen eetbaar is. Iedereen zal er welkom zijn om te ontspannen, en meteen wat bij te leren over de natuur.”

Begin 2013 richtte Faes op een stukje landbouwgrond een open boomgaard in, nadat haar vader was overleden aan kanker. Twee jaar geleden startte ze bovendien de een opleiding tot herborist. “Na een actieve politieke carrière ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging, én naar rust. Alles wordt immers alsmaar hectischer en flitsender, maar we raken zo de voeling met de natuur kwijt.”

Appels plukken

“Ik vond mijn basis terug dankzij die cursus kruidengeneeskunde, en door het fysieke werk in onze boomgaard. Zo ontstond het eerste project ‘Den Hexenketel’: kinderen van lokale scholen komen bij ons appels plukken, met de oogst maken we ons eigen appelsap. Ze rapen de eitjes van de kippen die tussen de bomen rondscharrelen, daarmee gaan we samen aan het koken...”

“Toen mijn man en ik de kans kregen om een tweede weiland te kopen, besloten we ons project verder uit te breiden met de aanleg van een voedselbos. In België zijn voedselbossen nog niet zo gekend, maar in Nederland zijn ze enorm populair. Het is een speciale manier van landbouw: het overgrote deel van de planten die er groeien zijn immers eetbaar.”

Zeven lagen

“Een voedselbos wordt opgebouwd uit zeven lagen, van hoogstammigen tot bodembedekkers. De aanleg vergt heel wat denk- en puzzelwerk, maar eens je een goed evenwicht hebt gevonden houdt het geheel zichzelf in stand. In een voedselbos moet niet gespoten worden, en je kan op een kleinere oppervlakte veel meer kwijt dan op een klassieke akker.”

“Wij gaan ons voedselbos van zo’n 68are onderverdelen in verschillende thema’s: een heemtuin waar we focussen op streekeigen bomen, een kruidenhoek, een rozenkamer en een oosterse tuin, een educatieve bijenstand en een vlindertuin, een stukje moeras... Overal zal je kunnen smullen van kruiden, fruit, noten... We gaan voor een overvloed aan bloemen om onze bijen een handje te helpen, en houden bij de aanplanting rekening met alle seizoenen zodat er het hele jaar door iets valt te beleven.”

Op ontdekkingstocht

In ons Franse thema plannen we, naast zonnebloemen en lavendel, ook de aanleg van twee petanquebanen. Verspreid in het bos komen picknicktafels en we dromen ook van een kookplek. Zo kunnen bezoekers samen op ontdekkingstocht gaan door ‘Den Wandelgaerd’, om daarna met alles wat ze geplukt en gevonden hebben samen te koken.”

“Ik denk hierbij niet alleen aan scholen, maar bijvoorbeeld ook aan bedrijven. Een teambuilding-activiteit hoeft niet altijd druk en sensationeel te zijn. Het kan een groep ook deugd doen om samen stilte en rust op te zoeken, en meteen iets bij te leren. Ook wie er gewoon even een uurtje tussenuit wil, is meer dan welkom in ‘Den Wandelgaerd’.”

Gezocht: helpende handen

“De grond werd net winterklaar gemaakt, in het voorjaar van 2020 willen we starten met aanplanten. We vonden al sponsors voor 7 van onze 15 thema’s. Zo zet het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum ‘A touch of Rose’ uit Bornem mee de schouders onder onze rozenkamer. De patiënten zullen er in de toekomst terecht kunnen om in een zee van rozen te rusten, genieten, mediteren, picknicken...”

“We zoeken nog meer steun, niet alleen financieel maar ook materieel en fysiek. Wie graag de handen uit de mouwen steekt en bijvoorbeeld mee de houten constructies wil plaatsen, of groene vingers heeft en mee in de grond wil wroeten, is meer dan welkom.” Meer informatie vind je op de Facebookpagina van ‘Den Hexenketel’.