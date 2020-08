Actiegroep haalt slag thuis: “Procedure bouw paardenkliniek stopgezet, open ruimte is gered” Els Dalemans

11 augustus 2020

11u55 0 Puurs-Sint-Amands Het koppel dat een paardenkliniek wil bouwen aan de Turkenhofdreef in Liezele (Puurs-Sint-Amands) heeft de beroepsprocedure bij de provincie Antwerpen stopgezet. Actiegroep ‘geen veeartsenijkliniek in Liezelse open ruimte’ reageert opgelucht: “Wij hopen dat het project hiermee van de baan is.”

Al sinds het najaar van 2019 protesteert een groep buurtbewoners uit Liezele (Puurs-Sint-Amands) tegen de komst van een paardenkliniek in de Turkenhofdreef. “Dit is een aanslag op het groen en onze open ruimte. We vrezen ook voor de bereikbaarheid: de Turkenhofdreef is erg smal, en de school, de parochiezaal en de Chiro van Liezele liggen in deze straat. Bovendien zal de verkeersdruk nog toenemen in ons ooit zo rustige dorp.”

In beroep

De 600 bezwaarschriften van de actiegroep gingen naar de gemeente Puurs-Sint-Amands, het college van burgemeester en schepenen weigerde daarop de vergunningsaanvraag.

Dierenarts Isabel van der Kuijl en haar partner -fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad Jan Van Camp- tekenden echter beroep aan tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Antwerpen. “Het dossier werd onderzocht door de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC), die advies geeft aan de deputatie”, klinkt het bij de actiegroep.

Definitief begraven

“Ook het POVC adviseerde negatief, en bevestigde daarmee de weigering van het Puurse college. Nog voor de provinciale deputatie een definitieve beslissing kon nemen, heeft de aanvrager de beroepsprocedure zélf ingetrokken. Wij vermoeden dat men hiermee een tweede weigering wou voorkomen, en hopen dat het veeartsenijproject in de Turkenhofdreef nu ook definitief begraven is.”

“Het klopt dat wij het beroep bij de provincie eind vorige maand hebben ingetrokken. We wensen daar echter geen verdere commentaar op te geven” klinkt het bij van der Kuijl en Van Camp.