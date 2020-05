Actiegroep ‘Betere Buurt Puurs’ protesteert tegen komst van negende windturbine: “Dit exemplaar is gigantisch groot: wij vrezen voor nóg meer geluidshinder en slagschaduw”



Els Dalemans

26 mei 2020

10u59 0 Puurs-Sint-Amands Actiegroep ‘Betere Buurt Puurs’ start een protestactie tegen de bouwplannen voor een negende windturbine in Puurs-Sint-Amands. “Dit model is nog veel groter dan de bestaande turbines, wij verwachten dus nóg meer geluidshinder en slagschaduw. We roepen de buurt op om zo veel mogelijk bezwaarschriften in te dienen”, zegt Marc Amelinckx namens de actievoerders.

Farmabedrijf Novartis en elektriciteitsproducent Luminus presenteerden vorige week hun plannen voor de bouw van een windturbine naast de N16. “Aan dit plan ging uitgebreid studiewerk vooraf, er moest onder andere rekening gehouden worden met het bestaande windpark”, klonk het. “De molen bevindt zich op de gekozen plek ook op voldoende afstand van de bewoning rondom, zodat alle wettelijke normen inzake veiligheid, slagschaduw en geluid altijd gegarandeerd zijn.”

Geluidshinder en slagschaduw

Toch maakt actiegroep ‘Betere Buurt Puurs’ zich zorgen. “De windturbine, met tiphoogte van zo’n 200 meter, is gigantisch groot: meer dan 3 keer de kerk van Puurs, wel twee keer de hoogte van het Atomium en de helft hoger dan de bestaande windturbines bij Pfizer en Peleman Industries verderop langs de N16.”

Als deze turbine er komt, vrezen we dat bestaande turbines als ze ooit moeten vervangen worden ook zo groot zullen worden en voor nog meer geluidshinder en slagschaduw zullen zorgen, tot aan de A12 en het Fort van Breendonk en tot diep in het centrum van Kalfort en Ruisbroek Actievoerder Marc Amelinckx

“De turbine komt op 500 meter van het eerste exemplaar bij Pfizer, en dus veel dichter tegen Neerlichter en de Rijweg. Als deze windturbine van 200 meter hoog groen licht krijgt, vrezen wij dat de bestaande turbines wanneer ze vervangen moeten worden óók zo groot zullen zijn. Dat wordt een ramp voor alle omwonenden. Wij vrezen voor geluidshinder en slagschaduw, tot aan de A12 en het Fort van Breendonk en tot diep in het centrum van Kalfort en Ruisbroek.”

Beschermde vijver

“Het blijft echter bij gissen, want tijdens de online buurtvergadering kregen we geen enkele geluids- of slagschaduwskaart te zien. Toen een van onze actievoerders het dossier ging inkijken op het gemeentehuis, mocht ze géén foto’s nemen. Op die manier hebben wij ook geen beelden om ons op te baseren om bezwaarschriften op te bouwen. We hebben het gevoel dat ons de toegang tot de juiste informatie wordt ontzegd.”

“Om de turbine te kunnen plaatsen, moet de rand van de vijver naast het bedrijfsgebouw worden opgevuld. Maar het Agentschap Natuur en Bos liet al weten dat deze vijver beschermd en biologisch waardevol is, en daarom is aangeduid als ‘een verboden te wijzigen vegetatie’. Hem gedeeltelijk dempen is dus onaanvaardbaar. Ook de bomen naast de vijver aan de kant van de gemeente Willebroek moeten voor dit project verdwijnen.”

Bezwaarschriften

“Het openbaar onderzoek is nu al aan de gang, bovendien moeten we nog steeds rekening houden met de coronamaatregelen. We kunnen dus zelf geen infoavond organiseren. We verspreiden daarom zo veel mogelijk flyers en roepen iedereen op om bezwaarschriften in te dienen. We willen buurtbewoners ook extra waarschuwen: elke bijkomende windturbine in de bestaande cluster, versterkt de hinder van de anderen en zorgt zo voor extra geluidsoverlast en extra slagschaduw.”

Wij liggen ’s nachts nog altijd regelmatig wakker van het lawaai, enkele gezinnen zijn omwille van de overlast zelfs verhuisd. Het is genoeg geweest, we vragen onze lokale politici daarom om negatief advies te geven in dit dossier. Actievoerder Marc Amelinckx

Actiegroep Betere Buurt Puurs vecht nu bijna negen jaar letterlijk tegen windmolens in Klein-Brabant. “We hebben al een aantal procedures gewonnen, onder andere bij de Raad van State en de Raad voor vergunningsbetwistingen, en konden zowel de bouw- als de milieuvergunning van de tweede Pfizer-windturbine laten vernietigen. Die turbine lag geen minuut stil en heeft maanden gedraaid zonder vergunningen. Ondertussen liggen wij ’s nachts nog altijd regelmatig wakker van het lawaai, enkele gezinnen zijn omwille van de overlast zelfs verhuisd. Het is genoeg geweest, we vragen onze lokale politici daarom om negatief advies te geven in dit dossier.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met donderdag 4 juni 2020. Meer info via Facebook: Actiegroep betere buurt puurs - geen windmolens in woongebied.