Aantal treinreizigers vanuit Puurs-Sint-Amands stijgt: “Lijn 52 is een succes, dit kan ook op lijn 54” Els Dalemans

03 juli 2019

11u43 0 Puurs-Sint-Amands Sinds er weer weer rechtstreekse weekendtreinen tijden tussen Puurs-Sint-Amands en Antwerpen, stijgt het aantal reizigers fors. Ook op weekdagen worden meer treinen ingelegd, mét resultaat. “De opwaardering van deze lijn 54 is een succes, we hopen dat dit ook kan op lijn 52 tussen Sint-Niklaas en Mechelen”, zegt mobiliteitsschepen van Puurs-Sint-Amands Alex Goethals (CD&V).

In december 2017 werd er gefeest in het station van Puurs. Na 19 jaar en heel wat lobbywerk reden er tijdens het weekend weer rechtstreekse treinen vanuit Klein-Brabant naar Antwerpen. “Voorheen moest er omgereden worden via Sint-Niklaas of Mechelen, en dit maakte dat nog te veel mensen hun wagen namen om naar de stad te rijden”, zegt Goethals.

“We zijn blij dat de NMBS toen voor een opwaardering van deze spoorlijn 52 koos, want sinds de invoering van dat nieuwe vervoersplan is het aantal reizigers fors gestegen. Uit de cijfers voor 2018 blijkt dat de verdubbeling van het aantal treinen tijdens de daluren op weekdagen goed is voor een stijging van 22,8 procent reizigers. De invoering van de weekentreinen levers 1.300 bijkomende reizigers op.”

“Ik kreeg bij de NMBS ook goed nieuws over het vervoersplan voor 2020-2023, waar op dit moment aan wordt gewerkt. De vervoersmaatschappij plant een studie voor spoorlijn 54 tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Ook hier wil men een onderzoeken of een trein om het half uur -in plaats van elk uur- mogelijk is. De NMBS verzamelt nu alle info, in het voorjaar van 2020 wordt de knoop doorgehakt. Ik ben er zeker van dat ook die extra treinen voor méér reizigers en dus minder wagens op onze wegen zullen zorgen.”

Dan blijft er voor Goethals nog één ontbrekende schakel. “Over de heropening van spoorlijn Puurs-Dendermonde wordt met geen woord gerept, ik heb de NMBS gevraagd om te bekijken wat hier mogelijk is. Als men ook hier een studie plant, is dat enorm goed nieuws. Als men beslist voorlopig géén actie te ondernemen, gaan we op zoek naar een alternatief zoals bijvoorbeeld een vlotte busverbinding.”